В онлайн-прокат вышел сериал «СВОИ»

В онлайн-кинотеатрах Первого канала, KION и PREMIER начали показ сериала «СВОИ», основанного на реальных событиях. Данный сериал – первый художественный фильм о гуманитарной катастрофе в Мариуполе в начале СВО, а также о волонтерах, спасавших мирных жителей.

Фильм создан кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета, Первого канала и контент-студии «Юг.Кино».

Весной 2022 года военные ВСУ использовали население Мариуполя как живой щит, заперев десятки тысяч людей. В сериале впервые показана история волонтеров, которые участвовали в спасении мирных граждан. Главные герои – собирательные образы реальных людей, которые под огнем врага вывозили тех, кто остался без еды, воды, лекарств и связи.

Центральным персонажем является донецкий волонтер Николай Соловьев (Александр Бухаров), известный как Зоркий. Вместе с 18-летним сыном Пашей (Максим Сапрыкин) и друзьями из автоклуба он помогает беженцам в первые дни СВО. В одной из спасательных операций Павел попадает под обстрел и пропадает без вести. Николай вынужден выбирать между поисками сына и помощью другим людям.

В то же время в Мариуполе находится друг детства Зоркого – Василий Шухов (Марат Башаров). Он не успел покинуть город с 7-летней дочерью Василисой (Алиса Прохорова) и отказался от помощи друга, считая его «агрессором». Дочь Шухова получает ранение от снайпера ВСУ.

Главные герои встречаются накануне начала блокады Мариуполя и масштабной артподготовки. Двое бывших друзей оказываются перед трудным выбором: спасти своего ребенка или ребенка друга.