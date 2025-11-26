Почему идея запретить попкорн в кинозалах обречена на провал

Вряд ли найдется сегодня зритель, кому не мешал хруст попкорна или шуршание фольги от шоколада во время киносеанса. Дошло до того, что многие "голосуют ногами": по данным ВЦИОМ, лишь 17% людей среднего возраста ходят в кино, а среди пожилых и вовсе осталось 5% зрителей. Одна из причин - запах попкорна и шумная атмосфера, когда уже не до кино. Однако попытки ограничить продажу воздушной кукурузы в кинотеатрах хотя бы пространствами баров проваливаются. Почему?

Криком души стала идея актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова запретить проносить в кинозал попкорн. На студенческом кинофестивале во ВГИКе он поделился двумя наблюдениями. Как однажды в кинотеатре вслед за попкорном двум парням захотелось пить, и они вернулись в зал с банками пива. И как он летел в самолете с соседом, который ел, отлучался в туалет, снова ел и уходил, а в это время его планшет фоном грузил соседей триллером.

Удивила реакция 17-летнего школьника-соседа по дому, которого я спросил: а ему мешают смотреть кино те, кто жует попкорн?

Я ем такос с соусом и пью колу. Попкорн, блин, дорого. Колу с собой беру. И вообще, в инете забесплатно как-то по приколу, а в кинотеатре уже не то, - был ответ.

И, видя, что информация требует некоторой расшифровки, уважительно добавил:

"Попкорн - это лайтово, а чтобы поесть, мы берем в зал пиво и начосы".

От его взгляда не ускользнуло недопонимание ситуации, и он снисходительно добавил:

"Это такие горячие чипсы с сырным соусом".

То есть социологи все же зрят в корень, когда говорят о том, что массовый зритель даже мысли не допускает о том, что попкорн и прочий фастфуд, ставшие ритуалом культпохода в кино, могут кого-то раздражать, тем более исчезнуть как вид. Вот почему, когда Дмитрий Певцов заговорил о возможной разработке законов, которые ограничат продажу попкорна в кинотеатрах, владельцы киноиндустрии выкатили железобетонную аргументацию против таких мер.

Отказ от продажи попкорна и напитков лишит современные кинотеатры возможности выживать, даже если цену билета на сеанс поднять до тысячи рублей, - заявил в интервью "РГ" председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. - В этом случае без кинобара доходность составила бы до 4% с каждого рубля. В то время как доходы от продажи еды и напитков составляют около 30% доходов. А текущие цены на билеты до 500 рублей народ не тянет. Идет плохо, выручает бар. Ведь мультиплекс, где цифровое оборудование, комфортные кресла, приветливый персонал, только от продаж билетов не проживет. Это просто экономика кинозрелищ.

При этом, убежден Воронков, сегментация кинозалов, которая набирает обороты, как по вместимости, так и тематическая, - это тоже экономика кинопроката, и за ней будущее. Так, есть муниципальные кинотеатры со своей тематикой и запретом продавать попкорн. Есть тематические кинотеатры Фонда кино. Медленно, но растет число кинозалов, куда можно приходить с домашними животными. Есть кинотеатры, которые показывают только артхаусное, только коммерческое или ретрокино. Есть, наконец, эксклюзивные кинотеатры, которые накрывают стол на всю компанию. Но основа киноиндустрии - мультиплексы, созданные как развлекательные площадки для трансляции фильмов. Опыт последних лет, особенно когда зрителя начали отсекать еще и онлайн-кинотеатры, показал: в разнообразии форматов кинотеатров есть и смысл, и экономическая выгода. Ведь каждый зритель может найти кинозал по вкусу, как духовному, так и для пищевода.

Когда же ставка делается только на запретительные меры, случаются казусы. Так, в 1949 году сенат США разработал закон о запрете продажи попкорна в кинотеатрах. По проекту закона тех, кто жевал в зале, предлагалось выводить из него, а тех, кто продавал попкорн в кино, - штрафовать. Однако в день представления законопроекта в сенате на столах сенаторов, поддержавших его, оказались нарядные пакеты - "ведра" с попкорном. На следующий день вся страна в газетах со смехом разглядывала фотографии сенаторов, уплетавших бесплатное угощение. Уловка владельцев кинотеатров провалила запрет, победили законы переменчивого рынка, когда условия диктуют расходы и доходы. Перекрыть их могут только, как однажды заметил режиссер Андрей Кончаловский, фильмы, "на которых не жуют". Проблема, однако, в штучности таких киноработ. Но они случаются, и тогда на сеанс без попкорна и зрелищ может не быть "лишнего билетика". Вот тогда острота проблемы с хрустом попкорна теряет значимость и распадается на сегменты зрительских предпочтений, как и рождающиеся форматы новых кинозалов, способных примирить дух и плоть.

Родина культуры поедания попкорна в кинотеатрах - США. Она зародилась вместе с кинематографом - на рубеже ХХI и ХХ веков, массовой стала после 1945 года, когда половина попкорна, продаваемого в США, съедалась в кинотеатрах. В России попкорн прижился в конце 1980-х. Сегодня многие кинотеатры имеют аппараты по производству воздушной кукурузы.