Опубликован новый постер фильма ужасов «28 лет спустя: Храм костей»

Мрачный постер фильма ужасов «28 лет спустя: Храм костей» — премьера 16 января
Кинокомпания Sony Pictures представила новый постер фильма «28 лет спустя: Храм костей». В этот раз это стилизованный кадр с главными героями будущей картины и слоганом «Страх — это новая вера». Премьера ленты состоится 16 января 2026 года.
«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.
Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).