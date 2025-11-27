Paramount может получить «двузначный процент» от прибыли с боевика «Час пик 4»

Стоило президенту США Дональду Трампу захотеть посмотреть четвертую часть популярной комедийной франшизы "Час пик" (Rush Hour), как студия Paramount объявила о том, что лента, находившаяся в разработке с 2012 года, действительно будет выпущена. Об этом сообщает издание Deadline.

Точная дата премьеры не уточняется. По данным инсайдеров издания, картина принесет студии "двузначный процент" от прибыли с проката.

Ожидается, что к главным ролям вернутся Джеки Чан и Крис Такер, режиссером снова станет Бретт Рэтнер ("Семьянин", "Красный дракон"), снявший все предыдущие фильмы серии, а также недавнюю документальную картину о Первой леди США Мелании Трамп.

Долгое время судьба четвертой части находилась в подвешенном состоянии из-за различных факторов, в том числе из-за обвинений постановщика в сексуальных домогательствах в 2017 году. Год спустя иск был урегулирован, однако это не помогло запустить ленту в производство.

Трилогия "Час пик" о приключениях инспектора Ли и полицейского Картера выходила с 1998 по 2007 год. В мировом прокате серия собрала 849,3 миллиона долларов.