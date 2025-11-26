Вышел трейлер сказки «Холодное сердце» с Кологривым

Компания «Кинотека» представила трейлер фильма «Холодное сердце». Сказочную картину покажут на фестивале «Зимний» в декабре. Дата выхода в российский прокат пока неизвестна.

Лента представляет собой экранизацию пьесы Александра Островского «Снегурочка». Фильм рассказывает о деревне, в которой живёт Снегурочка. Персонажей сказки переосмыслили в современных реалиях: Бобыль и Бобылиха теперь станционные смотрители, царь Берендей — сторож, а Лель — модный диджей. Не изменилась только Снегурочка, которая способна влюблять в себя окружающих.

Главные роли сыграли Мария Кошина («Здоровый человек»), Никита Кологривый («По щучьему велению») и Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром выступил Владимир Котт — постановщик фильмов «Карп отмороженный» и «Мама».