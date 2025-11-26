Лучшие российские сериалы 2025 года: что стоит посмотреть

В 2025 году российские стриминги представили много достойных сериалов: Юрий Быков продолжил свою криминальную драму об ужасах 90-х годов, Жора Крыжовников переосмыслил легендарный фильм «Москва слезам не верит», а «Метод» и «Вампиры средней полосы» обзавелись третьими сезонами. Релизы новых проектов получились не менее громкими — зимой-2025 «Аутсорс» с Янковским обсуждали, кажется, все вокруг. «Лента.ру» публикует топ-15 лучших сериалов 2025-го — как новинок, так и продолжений.

«Подслушано в Рыбинске»

Жанр: детектив, комедия, триллер Режиссер: Петр Тодоровский Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 48 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.0 и 4.2 Где смотреть: стриминги Premier и START В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер

Комедийно-мистический детектив в декорациях провинциального российского городка. Тимофей Трибунцев в роли уставшего от жизни журналиста и Рузиль Минекаев, который вновь играет четкого пацана.

Юрий Мальцев (Тимофей Трибунцев) живет в Рыбинске, пишет посредственные статьи для местной газеты, а свободное время проводит в запое. Жена Юры явно завела роман на стороне, а дочь-подросток требует самостоятельности — в общем, классические для мужчины средних лет проблемы.

Серая жизнь меняется, когда у Юры начинаются странные припадки: журналист теряет сознание и видит череду жестоких преступлений, которые вот-вот произойдут. Мальцев пытается проверить, правдивы ли его видения, невольно оказывается на месте преступления и становится одним из главных подозреваемых по делу об убийстве.

«Между нами химия»

Жанр: драма, комедия Режиссер: Карина Чувикова Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.2 Где смотреть: стриминги Wink, KION и «Кинопоиск HD» В главных ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова

Чувственное и страшно искреннее драмеди с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым.

Таня (Александра Бортич) — молодая мать-одиночка. Днем она воспитывает сына Ваню (Мирон Проворов) и дочь Марту (Людмила Юлова), а по ночам развозит клиентов на такси. Налаженный быт рушится, когда девушке ставят страшный диагноз — «острый лейкоз». Жить остается около года — Таня решает потратить это время с пользой и найти мужчину, который способен позаботиться о ее детях. Потенциальные кандидаты находятся быстро: среди них — онкобольной Боря, его брат-близнец Коля (обоих играет Никита Ефремов), галантный ухажер из дейтинга и непритязательный сосед.

«Урок»

Жанр: драма Режиссер: Сергей Филатов Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.5 и 4.0 Где смотреть: стриминг Okko В главных ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова

Нестандартная подростковая драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Главная фишка сериала — яркое музыкальное оформление. Некоторые песни, которые звучат в «Уроке», поет сам Борисов.

Жизнь успешного рэпера Антона (Юра Борисов) резко летит под откос: он теряет любимую девушку и проводит в рехабе почти год. Не выдержав давления, музыкант сбегает из рехаба и возвращается домой. Родной брат Константин (Даниил Воробьев) соглашается передать ему часть наследства, но только при одном условии — Антон должен поработать учителем в школе.

Бывший рэпер, хоть и без энтузиазма, но соглашается — так в школе появляется педагог по развитию творческого потенциала. Пока старшеклассники с недоверием смотрят на татуированного учителя, Антон узнает, чем живут современные подростки.

«Аутсорс»

Жанр: драма Режиссер: Душан Глигоров Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 1 час Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.8 и 4.2 Где смотреть: стриминг Okko В главных ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко

Страшная и эмоционально тяжелая драма, которую уже называют одним из самых важных российских сериалов последних лет.

Камчатка, 1996 год. В России еще не ввели мораторий на смертную казнь — все приговоренные к высшей мере преступники находятся в специальных тюрьмах. В одну из таких тюрем и переводится Константин Волков (Иван Янковский) — сотрудник МВД , который живет исключительно по собственным моральным принципам.

Вскоре Волков предлагает своим новым коллегам необычную бизнес-идею. Вместо того чтобы самостоятельно приводить смертные приговоры в исполнение, можно найти того, кто захочет стать палачом и даже заплатит за это немалую сумму. Тюремщики соглашаются на «аутсорс», но купленное правосудие быстро превращается в кошмар.

«Улица Шекспира»

Жанр: криминальная драма Режиссер: Данил Чащин Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.7 и 4.2 Где смотреть: стриминг Okko В главных ролях: Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман

Криминальная драма с цыганским колоритом. Любовь, страсть, подковерные игры и талантливое перевоплощение Дмитрия Чеботарева.

Сейчас Михаил Димитров (Дмитрий Чеботарев) — амбициозный столичный адвокат. Его карьера идет в гору, да и в личной жизни все неплохо: Михаил скоро женится на дочери своего начальника.

Все меняется, когда за помощью к Михаилу обращается цыганка Диана (Елизавета Юрьева), в которую он был влюблен шестнадцать лет назад. Женщина утверждает, что у Михаила есть дочь Яна (Полина Гухман) и ей очень нужна помощь отца-адвоката. Михаил — вернее, изгнанный из табора цыган Михай Деметр — возвращается домой, чтобы спасти свою новообретенную семью.

«Камбэк»

Жанр: драма, триллер Режиссер: Динар Гарипов Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 45 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.1 и 4.0 Где смотреть: стриминги «Кинопоиск HD» и «Иви» В главных ролях: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров

Атмосферная драма о поиске себя под динамичный саундтрек из нулевых. Потерянного (во всех смыслах) главного героя играет Александр Петров.

Нижний Новгород, самое начало двухтысячных. Школьники Олег (Григорий Столбов), Юра (Илларион Маров) и Птаха (Хетаг Хинчагов) пытаются защитить свою одноклассницу от гопников и ввязываются в серьезную драку. Помощь приходит с неожиданной стороны — за друзей вступается бродяга по прозвищу Компот (Александр Петров).

Компот не помнит, как попал на улицу и чем занимался до того, как стал бездомным. Старшеклассники решают отблагодарить Компота за спасение жизни и начинают собственное расследование, чтобы установить настоящую личность благородного бомжа.

«Актерище»

Жанр: комедия, драма Режиссер: Дмитрий Невзоров Сколько серий: 8 Длительность одной серии: 35 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 6.7 и 3.6 Где смотреть: стриминг Kion В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Никита Касьяненко

Эксцентричная комедия о закулисье мира большого кино. За противостоянием актера-Нагиева и кинокритика-Лапенко наблюдать очень смешно.

Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) — один из самых успешных российских актеров. Его съемочный график расписан на несколько лет вперед, а на горизонте маячит еще один хитовый проект — биографический фильм о Суворове с Третьяковым в роли полководца.

Идеальную карьеру портит один человек — блогер-кинокритик Никита Кисляк (Антон Лапенко), который ругает каждый проект Третьякова в своих обзорах. Актер хочет лично побеседовать со своим главным хейтером, но не сдерживается и прилюдно бьет Кисляка. Чтобы спасти свою репутацию, Третьякову приходится согласиться на абсурдное требование блогера — поработать в захолустном театре города Новолялинска.

«Бар "Один звонок"»

Жанр: фэнтезийный детектив, триллер Режиссер: Сергей Филатов Сколько серий: 7 Длительность одной серии: 30 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.0 и 4.4 Где смотреть: стриминг Kion В главных ролях: Данила Козловский, Александр Ильин-младший, Кай Гетц, Полина Ауг

Цепляющая детективная история о связи с потусторонним миром и Данила Козловский, которому очень идет роль обаятельного антигероя.

Следователь Андрей Морозов (Александр Ильин-младший) ведет запутанное расследование. Его жена лежит в коме, а приемный сын пропал. Это не единственная странность, которая произошла в столице за последнее время.

В Москве загадочным образом гибнут люди — все улики ведут к бару «Один звонок». Заведение каким-то образом постоянно перемещается с места на место, а в его меню есть одна необычная услуга. Циничный Бармен (Данила Козловский) предлагает посетителям позвонить тем, кто уже покинул этот мир. Цена у такого звонка соответствующая — разговор с умершим может стать последним.

«Олдскул»

Жанр: комедия Режиссеры: Александр Жигалкин и Евгений Шелякин Сколько серий: 17 Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.1 и 4.0 Где смотреть: стриминги START и Premier В главных ролях: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов

Легкая мокьюментари-комедия о школе с неподражаемой Марией Ароновой.

Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова) — строгий учитель с многолетним опытом. Авторитарную математичку советской закалки боятся все: и ученики, и коллеги-учителя. А вот в новой элитной школе «Фаворит» совсем иной подход к обучению. Здесь не кричат на учеников, не ставят плохих оценок и не задают домашних заданий.

Мария Павловна устаивается в «Фаворит», чтобы наконец-то пообщаться с внучкой Настей (Таисья Калинина), которая здесь учится. Новомодные методики образования ставят опытного педагога в тупик. Но «олдскульная» учительница не готова отступать — она наведет здесь свои порядки, подружится с коллегами и наконец-то помирится с собственной семьей.

«Нам покер»

Жанр: криминальная комедия Режиссер: Рустам Ильясов Сколько серий: 10 Длительность одной серии: 25 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.4 и 4.0 Где смотреть: стриминг Wink В главных ролях: Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев

Авантюрная история о том, к чему приводит жажда легких денег. Криминальную комедию снял режиссер «Трудных подростков».

В погоне за легкими деньгами трое друзей-соседей решают начать собственное дело. Бизнес-идея выглядит опасно, но перспективно: покерный клуб в квартире. Парни знают, что их занятие нелегально, но не заботятся о безопасности.

Авантюра отлично работает ровно до тех пор, пока в подпольный игорный дом не приходит влиятельный человек из ОБЭП. Так горе-бизнесмены Витя (Артем Кошман), Ега (Тимофей Елецкий) и Бек (Улан Адамбаев) становятся заложниками ситуации: представитель власти становится их новым «деловым партнером» и требует расширять бизнес.

«Чужие деньги»

Жанр: криминальная драма Режиссер: Игорь Твердохлебов Сколько серий: 10 Длительность одной серии: 55 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.0 и 4.0 Где смотреть: стриминги START и «Иви» В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев

Криминальные приключения криптомошенника и его двойника. Сразу две роли Максима Матвеева и одна из лучших актерских работ Гоши Куценко.

Алексей Воронов (Максим Матвеев) — талантливый мошенник, который проворачивает многомиллионные операции с криптовалютой. Когда одна из афер идет не по плану, Алексей придумывает элегантный выход из ситуации. Он обворовывает влиятельного чиновника по кличке Свин (Гоша Куценко), ставит на свое место простого неудачника Юру Афанасьева (тоже Матеев), который выглядит точь-в-точь как Воронов, а сам планирует пуститься в бега.

Только вот все идет не по плану: Воронову простреливают голову, а вся криминальная империя ложится на плечи его растерянного двойника. Чтобы сохранить собственную жизнь, Юре придется перенять все навыки гениального мошенника.

«Этерна: Экстра»

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик Режиссер: Сергей Трофимов Сколько серий: 6 Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.5 и 4.3 Где смотреть: стриминги «Кинопоиск HD» и «Иви» В главных ролях: Иван Трушин, Юрий Чурсин, Алексей Лукин, Антон Рогачев

После не слишком удачной экранизации 2022 года («Этерна: Часть первая», пошло проекту на пользу.

На планету Кэтриану (что-то вроде Европы эпохи Возрождения, но с магией) надвигается разрушительный Великий Излом. Сильные мира сего не придают скорому концу света особого значения: их интересуют борьба за власть, кровопролитные войны и дворцовые интриги.

Свергнутый принц Альдо Ракан (Антон Рогачев) пытается вернуть себе законный трон и заключает сделки с опасными религиозными культами, а сын мятежника Ричард Окделл (Иван Трушин) начинает свое обучение в школе оруженосцев и мечтает добраться до короля.

«Константинополь»

Жанр: историческая драма, детектив Режиссер: Сергей Чекалов Сколько серий: 10 Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 8.1 и 3.9 Где смотреть: стриминги «Иви» и «Кинопоиск HD» В главных ролях: Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко

Масштабная историческая драма о судьбах русской белой эмиграции.

Ноябрь 1920 года. Белый офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов) прибывает в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля. Город становится приютом для выживших военных, аристократов, врачей — в общем, для всех, кто стал изгоями и врагами в глазах собственной Родины.

Гражданская война отняла у Нератова семью и смысл существования. Теперь одинокий мужчина пытается заново собрать свою разрушенную жизнь и защитить своих сограждан в Константинополе.

«Лихие» (2-й сезон)

Жанр: криминальная драма, триллер Режиссер: Юрий Быков Сколько серий: 16 (2 сезона) Длительность одной серии: 50 минут Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.5 и 4.2 Где смотреть: стриминги Okko и START В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук

Вторая глава мрачной криминальной драмы от Юрия Быкова. История киллеров Лиховцевых в декорациях Дальнего Востока продолжается, обрастая новыми героями и запутанными сюжетными линиями.

Девяностые. Под давлением милиции юный Женя Лиховцев (Егор Кенжаметов) признается в содеянном. Теперь срок грозит не только молодому бандиту, но и его отцу Павлу (Артем Быстров) и крестному Юре Крабу (Александр Голубев). Ситуацию удается разрешить, но лидер ОПГ «Общак» Джем (Артур Иванов) подозревает, что в рядах его группировки затаился предатель.

Наше время. Повзрослевший Женя Лиховцев (Евгений Ткачук) учит своего сына охотиться и выживать в дикой природе. Хрупкая семейная идиллия рушится с появлением Павла, который внезапно решает сдать своих бывших подельников.

«Фишер: Затмение»

Жанр: криминальный детектив, триллер, драма Режиссер: Александр Цой Сколько серий: 16 (2 сезона) Длительность одной серии: 1 час Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.9 и 3.8 Где смотреть: стриминги «Кинопооиск HD», more.tv и Wink В главных ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Андрей Максимов

Второй сезон маньячной антологии с Иваном Янковским в главной роли. Дерзкий ростовский следователь продолжает искать опасных преступников.

Москва, 1994 год. После неудачного допроса маньяка Фишера (Андрей Максимов) следователь Евгений Боков (Иван Янковский) берется за новое дело. На этот раз за помощью к нему обращается Софья Ершова (Марина Митрофанова) из маленького южного города Курортный. Дочерей Софьи похитил неизвестный, а ее муж, который вез киднепперам выкуп, попал в жуткую аварию.

Сыщик Боков оставляет Москву и перебирается на юг страны. На месте его уже ждут новые напарники — строгая Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум) и неопытный Иван Злобин (Никита Худяков). Следователь быстро понимает, что одними похищениями дело не ограничивается — в приморском городе орудует настоящий серийный убийца.