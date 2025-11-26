Героиня Сидни Суини в третьем сезоне «Эйфории» станет звездой OnlyFans — СМИ

Издание Omelete и ряд зарубежных СМИ раскрыли подробности сюжета третьего сезона знаменитого сериала «Эйфория». По данным изданий, компания HBO провела закрытую презентацию продолжения проекта, где показала тизер грядущего сезона.

Стали известны подробности сюжета третьего сезона сериала «Эйфория»
Зарубежные порталы сообщили, что в ролике показали сцену с героиней Сидни Суини по имени Кэсси Ховард. В эпизоде девушка делает провокационные фотографии, которые впоследствии загружает на свою страницу в сервисе для взрослых OnlyFans. При этом официально HBO о подобных подробностях не сообщало, а издание Omelete вскоре удалило публикацию.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором, помимо Суини, исполняют Зендея, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Теперь премьера продолжения состоится весной 2026 года.