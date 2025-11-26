Стали известны подробности сюжета третьего сезона сериала «Эйфория»

Издание Omelete и ряд зарубежных СМИ раскрыли подробности сюжета третьего сезона знаменитого сериала «Эйфория». По данным изданий, компания HBO провела закрытую презентацию продолжения проекта, где показала тизер грядущего сезона.

Зарубежные порталы сообщили, что в ролике показали сцену с героиней Сидни Суини по имени Кэсси Ховард. В эпизоде девушка делает провокационные фотографии, которые впоследствии загружает на свою страницу в сервисе для взрослых OnlyFans. При этом официально HBO о подобных подробностях не сообщало, а издание Omelete вскоре удалило публикацию.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором, помимо Суини, исполняют Зендея, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Теперь премьера продолжения состоится весной 2026 года.