Почему хорошие актеры не спасли фильм «Иллюзия обмана 3»

14 ноября состоялась мировая премьера фильма "Иллюзия обмана 3" - продолжение истории про фокусников-разоблачителей. У киноленты всего за неделю проката рекордно низкий рейтинг: за два дня на сервисе Кинопоиск оценка упала с 7.1 до 7.0. Почему зрители так восприняли долгожданный фильм?

Сиквел повествует о новом поколении фокусников, для которых "Четыре всадника" - кумиры детства, давно ушедшие со сцены. Молодые фокусники и легендарная команда объединяются для восстановления общественной справедливости: им всемером нужно похитить королевский алмаз. Этот бриллиант принадлежит криминальному клану Вероники Вандерберг. Именно ее и предстоит разоблачить.

Сюжет при этом очень плоский. Молодые иллюзионисты, которым уделяется от силы пара минут экранного времени для знакомства со зрителями, объединяются с легендами своего детства для кражи бриллианта у преступницы, с которой их лично ничего не связывает. Это важно, потому что в первых двух частях "Иллюзии обмана" восстановление справедливости напрямую касалось самих героев: в первом фильме они мстили за гибель фокусника Шрайка - своего коллеги, павшего жертвой интриг богатых людей; во втором - стремились разоблачить крупную медиакорпорацию, желавшую получить незаконный доступ к персональным данным обычных пользователей. В третьей же части антагонистка в лице Вероники Вандерберг появляется ради того, чтобы стать искусственным двигателем сюжета: зрителям лишь в общих чертах дают понять, что она "плохая", и этого как будто достаточно, чтобы все дружно решили ее наказать.

Ранее каждый из всадников имел четкий личный мотив: они шли на риск ради дела, которое эмоционально и морально затрагивало их самих. В новой части подобных внутренних конфликтов почти нет: все действуют по указке абстрактного "Ока", а причина, по которой герои должны рисковать жизнью ради чужого бриллианта и условной "общественной справедливости", остается схематичной. В результате вместо живых персонажей с понятными целями зритель видит лишь набор фигур, механически переставляемых по сюжету из точки А в точку Б.

Что действительно удивляет, так это отсутствие логики в повествовании: чтобы украсть бриллиант, по сюжету требуется семь профессиональных фокусников всех мастей. Но в предыдущих фильмах всадникам удавалось втроем или вчетвером обводить вокруг пальца куда более коварных и хитроумных противников, чем Вероника. Чего стоит только трюк с самолетом и разоблачением мультимиллионера, нажившего состояние на финансовых махинациях: для него четверо (!) фокусников построили огромный ангар на реке, с помощью гипноза подчинили себе одного из антигероев и запустили мировую трансляцию грандиозного разоблачения. Масштаб, риск и усилия были оправданы значимостью цели: герои раскрывали системную коррупцию и мошенничество, а зритель понимал, ради чего все это устроено. В третьей же части почти все решения выглядят избыточными и не мотивированными. Семь фокусников, каждый со своим набором навыков, собираются ради одной-единственной операции, которая при этом не требует именно их участия как персонажей - для разоблачения Вандерберг трюки даже не требовались, не считая только самой развязки, причем буквально переписанной со второй части "Иллюзии".

Однако самое разочаровывающее в этой киноленте - почти полное отсутствие магии как таковой. Первые две части получали восторженные отзывы, поскольку фокусники ловко обманывали не только своих противников, но и самих зрителей, а в конце всегда следовало эффектное разоблачение трюков. Так, когда в первой "Иллюзии обмана" всадники грабят банк с помощью "телепортации", зритель на время охотно принимает происходящее за нечто сверхъестественное: монтаж, ракурсы и уверенность героев создают иллюзию, в которую хочется верить. А затем следует детальное, по шагам, объяснение фокуса - момент, сравнимый с развязкой хорошего детектива, когда раскрытие загадки приносит не только эмоциональный, но и интеллектуальный катарсис. Магия в этой франшизе всегда была не декорацией, а способом взаимодействия со зрителем: фильм приглашал аудиторию угадать, как был провернут тот или иной фокус, и щедро вознаграждал тех, кто включался в игру. В третьей части таких сцен почти нет: единственные фокусы появляются на экране только тогда, когда молодое поколение в таинственном замке хочет посоревноваться со старшим в своих навыках магии, и даже там используется не ловкость рук, а компьютерная графика.

Кроме того, фильм пал очередной жертвой трендов. Это и типичные шутки про зумеров и их любовь к соцсетям, и сленговые слова, которые вообще никто не использует, и наконец - "Формула-1". Казалось бы, сама по себе гонка - зрелищный вид спорта, который органично впишется в динамику любого блокбастера. Здесь "Формула-1" используется не как декорация или часть продуманного плана всадников, а как очередной модный ярлык. Кульминация фильма такова, что героям необходимо сорвать презентацию гоночной машины Вандерберг. Но увязки между миром высоких технологий автоспорта и миром иллюзионистов почти не выстраивается. Гонки не становятся метафорой для магии, не зеркалят тему ускользающей правды - они просто есть. Если вы фанат "Формулы-1", у вас действительно есть шанс порадоваться тому, что любимый чемпионат наконец добрался до крупного голливудского проекта. Но для франшизы, основанной на постоянной игре с вниманием зрителя и эффектных разоблачениях, такая "вставка ради вставки" выглядит чужеродным элементом. Чем ближе кульминация, тем отчетливее ощущение, что трендовые детали (гоночные болиды, соцсети, условный "молодежный" юмор) лишь маскируют отсутствие действительно сильной центральной интриги.

К этому добавляются сцены, существующие словно только ради того, чтобы быть. Можно упомянуть эпизод, где один из героев оказывается ранен. Сцена, когда персонаж после ранения дает героям наставление, очевидно задумана как момент высокого трагизма, однако она будто списана с Болливуда: трагический момент выглядит приклеенным к сюжету постфактум - как попытка "добавить драматизма", чтобы зритель хотя бы на пару минут перестал замечать сюжетные дыры.

К сожалению, несмотря на действительно хороший состав актеров, это не спасает картину. Третью часть "Иллюзии" анонсировали еще до выхода второй - но время для проработки интересной интриги было потрачено впустую. История о современных Робин Гудах превратилась в рассказ о мошенниках, живущих без цели. Картина не выдерживает сравнения с предыдущими фильмами, хотя потенциал был огромен: третья часть могла стать выдающимся финалом истории. И если вы любили первые части именно за игры разума, за ощущение чуда, которое можно объяснить, и за магию, в которой фокусы становились способом восстановить справедливость, третья часть, скорее всего, оставит вас разочарованными. В погоне за трендами и зрелищностью создатели забыли о главном: без настоящей магии - не на экране, а в самой истории - никакого фокуса не получится.