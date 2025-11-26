Бенедикт Камбербэтч высказался о возвращении Доктора Стрэнджа в Marvel

Издание Collider взяло интервью у знаменитого актёра Бенедикта Камбербэтча. Он рассказал о возвращении к роли Доктора Стрэнджа в будущих фильмах Marvel.

По словам артиста, популярный чародей обязательно вернётся. При этом Камбербэтч не стал рассказывать, когда это случится.

У меня есть больше чем догадки, но рассказать о них не могу. Доктор Стрэндж вернётся. Вы точно его увидите.

Последний раз Камбербэтч появлялся в образе знаменитого супергероя в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» 2022 года. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 73% свежести от обозревателей и 85% от критиков. Не исключено, что персонаж появится в грядущем проекте «Мстители: Судный день», премьера которого состоится 18 декабря 2026 года.