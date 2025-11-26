Как ностальгия обеспечит успех «Часу Пик 4» с Джеки Чаном

Джеки Чан, которому в 2025 году исполнился 71 год, остается любимым актером для многих зрителей, и если боевые сцены будут даваться ему тяжело, он наверняка справится с огнестрельным экшеном во время съемок новой части франшизы «Час Пик». Об этом в беседе с НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Началась работа над четвертой частью кинофраншизы «Час Пик», сообщает журнал Variety. Предыдущие фильмы выходили в 1998, 2001 и 2007 годах. По данным издания, к своим ролям в продолжении вернутся Джеки Чан и Крис Такер. В работе также задействован режиссер всех предыдущих частей Бретт Ратнер. При этом издание Semafor со ссылкой на источник отметило, что возрождения кинофраншизы лоббирует лично президент США Дональд Трамп.

«Понятна идея, зачем возрождать всеми любимые франшизы. Особенно с такими известными людьми, как Джеки Чан. Те же актеры нужны, чтобы люди пошли в кинотеатр посмотреть и попробовать получить те же эмоции, что они испытывали в 1998 году в момент выхода первой части. Картину представили больше 25 лет назад. Хочется снова испытать те же эмоции, хотя понятно, что так не будет. Однако люди, которые когда-то смотрели первую часть, и новый фильм посмотрят. У Голливуда с Китаем давно налажена схема партнерства, совместных фильмов. Крупные франшизы не обходят Китай, потому что это огромная прибыль для любого фильма. Наверное, несправедливо говорить про какое-то перекидывание мостика, потому что он уже давно закинут и обустроен. Думаю, здесь были другие цели, не из разряда: "Давайте подружимся" или "Давайте как-то политически это обыграем"», - заявил он.

По словам собеседника НСН, почтенный возраст не помешает Джеки Чану органично выглядеть в кадре.

«Думаю, это можно будет обыграть. Есть франшизы, в которых актеры в главной роли сильно постарели, но все равно снимались. К примеру, «Индиана Джонс» (франшиза на данный момент насчитывает пять фильмов, первый представили в 1981 году, а последний в 2023 году – прим. НСН) с Харрисоном Фордом, которому в этом году исполнилось 83 года. Безусловно, фильм ужасен из-за сценария и большой игры в CGI. Если «Час Пик 4» будут делать люди с мозгами, они обойдутся без этого. Просто будут использовать каких-то дополнительных персонажей, для каких-то сцен драк, чтобы заменить контент с Джеки Чаном. Либо могут уйти больше в огнестрельный экшен, с чем Джеки Чан легко справится», - допустил BadComedian.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан также снимет четвертую часть «Доспехов Бога» в Казахстане. Первая часть франшизы вышла в 1986 году, вторая – в 1991 году, а третья - в 2012 году. Чан выступал режиссером и исполнителем главной роли, напоминает «Радиоточка НСН»