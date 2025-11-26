Уилл Шарп и Пол Беттани становятся соперниками в трейлере сериала «Амадей»

Трейлер мини-сериала «Амадей» (Amadeus) обнародовал 25 ноября 2025 года телеканал Sky. «ИнтерМедиа» напоминает, что это 5-серийная экранизация одноименной пьесы Питера Шеффера, которая исследует стремительный взлет и мифическое падение одного из самых культовых композиторов в истории — рок-звезды-виртуоза XVIII века Вольфганга Амадея Моцарта. Главные роли исполнили Уилл Шарп, Пол Беттани и Габриэль Криви.

© Кадр из сериала

Когда двадцатипятилетний Амадей (Шарп) приезжает в шумную Вену XVIII века, он уже не вундеркинд, а жаждущий творческой свободы композитор, - сообщается в синопсисе. - Его мировоззрение и амбиции сталкиваются с двумя ключевыми фигурами его жизни: любящей будущей женой Констанцей Вебер (Криви) и ревностным придворным композитором Антонио Сальери (Беттани).

В сериале также снялись Оливия-Мэй Барретт, Родерик Хилл, Рори Киннер, Джонатан Арис, Руперт Ванситтарт, Люси Коху и другие. Сценарий написали Джо Бартон и Джулиан Фарино, который выступил и одним из режиссеров вместе с Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение», «Ничего не говори»).

Премьера «Амадея» состоится на Sky 21 декабря.