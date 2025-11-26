Минкультуры сможет отказывать фильмам в прокате за дискредитацию ценностей РФ

Министерство культуры РФ сможет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, содержащим материалы, которые дискредитируют традиционные российские ценности. Соответствующие изменения закреплены приказом Минкультуры, опубликованным в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вносит изменения в пункт 19 приказа ведомства о предоставлении или отказе выдачи прокатного удостоверения и дополняет подпункт "в". Согласно этой новелле прокатное удостоверение не предоставляется картинам, которые содержат сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Теперь прокатные удостоверения не будут получать и фильмы, "дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Кроме того, Минкультуры сократило срок, в который заявитель получает уведомление об отказе в прокатном удостоверении с трех до одного дня со дня принятия решения. Также Минкультуры сможет менять возрастную маркировку фильмов. Изменения внесены с целью "актуализации возрастной маркировки фильмов".

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Ранее дискредитация традиционных ценностей в фильмах стала основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения в РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он также вступит в силу 1 марта следующего года.