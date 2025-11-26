Какие жанры кино провоцируют аппетит и делают еду вкуснее

Кандидат психологических наук Хармехак Сингх из Ливерпульского университета Хоуп рассказала, что фильмы ужасов убивают вкус пищи. По словам ученой, сильные переживания во время просмотра ужастиков не только притупляют вкус еды, но и увеличивают объем съеденной пищи. Компьютерные игры во время еды имеют аналогичный эффект, отвлекая на себя все внимание нервной системы. Некоторые геймеры с трудом вспоминали, что они съели во время игр. Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала «Вечерней Москве», какие жанры кинофильмов и виды контента, напротив, провоцируют аппетит и делают еду вкуснее.

Как рассказала специалист, эмоциональное состояние во время приема пищи действительно существенно влияет на восприятие вкуса и аппетит.

Когда мы смотрим ужастики или играем в напряженные игры, активируется симпатическая нервная система — «система стресса», которая переключает организм в режим выживания. В такой ситуации мозг воспринимает тревогу как сигнал опасности, и внимание полностью концентрируется на внешних раздражителях, например, страшных сценах или игровых задачах. Это снижает способность осознанно воспринимать вкус и аромат пищи, снижается сенсорная интеграция. При этом еда часто воспринимается как способ успокоиться, что может привести к перееданию, — говорит она.

Психолог объяснила, что вкус еды становится ярче, а аппетит увеличивается при просмотре комедий, когда психика не испытывает напряжения, а, наоборот, отдыхает.

Спокойный, приятный визуальный и аудиоряд, например, легкая музыка, звуки природы, комедии, способствует расслаблению парасимпатической системы — «системы отдыха и пищеварения». В этом состоянии улучшается кровоснабжение органов пищеварения, повышается чувствительность вкусовых рецепторов, и человек легче насыщается едой. Есть даже такое направление, как «фудстимуляция», когда специально подобранный визуальный и звуковой контент усиливает аппетит и удовольствие от еды, — сообщила Ромашина.

Эксперт добавила, что мозг человека — сложная система, которая постоянно интегрирует много сигналов: эмоциональных, когнитивных, сенсорных.

Если визуальные стимулы вызывают стресс или тревогу (ужастики, стратегически сложные игры), мозг «отключает» часть «приятных» ощущений, чтобы сосредоточиться на опасности. Если же стимулы спокойные и приятные, то включаются системы расслабления и удовольствия, что способствует улучшению вкусового восприятия и повышению аппетита, — поделилась собеседница «ВМ».

