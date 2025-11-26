Вышел трейлер «Интересного положения» с Давой и Кузьминой

Трейлер и дату премьеры сериала «Интересное положение» обнародовал 26 ноября 2025 года онлайн-кинотеатр IVI. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Гоги Мамаджаняна исполнили Ольга Кузьмина, Вячеслав Чепурченко и Давид Манукян (известный как Dava), а также снялись Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова, Елена Балабанова и другие. Производством занималась «Кинокомпания братьев Андреасян».

© Кадр из фильма

Есть малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин, - сообщается в синопсисе. - Лада (Кузьмина) попадает именно в такую ситуацию. Парень (Манукян) бросает девушку в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой Лада едет «запивать» горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого Колю (Чепурченко), который готов залечить ее душевную рану. Спустя несколько дней Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы…

Премьера сериала «Интересное положение» состоится на IVI 11 декабря.