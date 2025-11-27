Рецензия на фильм «Авиатор»

В российских кинотеатрах вышла экранизация литературного бестселлера «Авиатор». Фильм по роману Евгения Водолазкина снял Егор Кончаловский. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела новую картину и делится своими впечатлениями. Далее — от первого лица.

© скриншот из фильма «Авиатор»

Сколько раз нужно выйти из кинозала с чувством полнейшего разочарования, чтобы понять, что на премьеры по литературным произведениям надо ходить без ожиданий?! За себя отвечу: наверное, это никогда не кончится. Ты неизбежно будешь искать в фильме те самые моменты, те самые детали.

Ожидания от экранизации «Авиатора» — они тоже не из пустого места взялись. Разговоры о фильме начались еще в 2019 году. Тогда за дело брались Олег и Владимир Пресняковы. В 2022 году вроде как Данила Козловский должен был и главную роль сыграть, и режиссировать. А в 2023 году режиссером «Авиатора» стал Егор Кончаловский.

К слову, сценаристов тоже было несколько. В титрах значатся четыре фамилии. Причем одна из них — самого Евгения Водолазкина.

СМИ цитируют прямую речь Водолазкина перед премьерой:

«Сейчас восприятие сводится к следующему — близко ли это лежит к книге или нет? Эта картина лежит близко, но отдельно, потому что прямой путь от романа к кинопроизведению невозможен. Это разные стихии — нужно перевести с языка литературы на язык кино, ведь литература — это искусство слова, а кино — искусство действия. Если кому-то покажется, что „Авиатор“ улетел чуть дальше, чем это предполагалось, это не так: у них полное внутреннее сходство».

Если вы из тех счастливцев, которые роман читали, то знаете, что перенести всю его глубину на экран действительно было невозможно. Наверное, поэтому сценаристы пошли по простому пути и… создали другой сюжет. Взяли оригинальных книжных героев, добавили щепотку-другую контекста, сместили фокус — и получили мелодраму средней руки с элементами фантастики.

2026 год. В затопленных подвалах Соловецкого монастыря некая семейная пара ученых по фамилии Гейгер находит 13 замороженных людей — жертв антигуманного эксперимента столетней давности. Одного из 13 «Лазарей» сумели воскресить.

Ровесника века зовут Иннокентий Платонов, он ничего не помнит о своем прошлом. Возвращать память берется Анастасия Гейгер — молодая, красивая и как две капли воды похожая на возлюбленную Иннокентия.

Меж тем задача мужа Анастасии — как можно скорее выяснить «рецепт заморозки». Потому как богач и меценат Виктор Желтков хочет с помощью нее «победить смерть».

Вы уже догадались, кто в кого влюбился, да? В этом-то и есть главное занудство «Авиатора». Он о-о-очень прямолинеен. Зрителя тычут носом в метафоры аки котенка в блюдце с молоком. Главного героя не только делают авиаконструктором («Авиатор» же! Если, как по книге, оставить это детским прозвищем, представляете, сколько объяснять придется?!), бедному Платонову еще и крылья на спину наденут да Икаром назовут.

А меценат будет непременно прожигать жизнь на яхте и в кругу танцующих людей. Да-да, что-то из дискотек 90-х, где все трясут поднятыми руками для антуража.

И вроде бы все постарались.

Режиссер Егор Кончаловский вместил в экранное время море крайне кинематографичных сцен (иногда до искусственности кинематографичных).

Актеры нестыдно сыграли свои роли. Гейгер (Константин Хабенский) даже затмил столетнего Иннокентия Платонова (Александр Горбатов). Последний настолько страдальчески заморожен, что хочется подышать на него, как на окно, и протереть. Желтков (Евгений Стычкин) весьма узнаваем и словно из современных сериалов на площадку пришедший. На Анастасию (Дарья Кукарских) даже камера заглядывается, так хороша.

Но кино не складывается, не «взлетает», не волнует! Словно из него вместе с весомой частью первоисточника несущую стену убрали. Те самые детали и мелочи, которые и есть время. Которые и есть жизнь.

Нет, это не откровенно плохо. Это непонятно, с каким посылом снято, я бы так сказала. И от этого еще обиднее и разочаровательнее.

В общем, если не читали «Авиатора», прочтите. Не зря же роман столько премий получил. От кино вы точно и половины тех впечатлений не получите. Увы.