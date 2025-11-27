Стало известно, сколько женщины тратят времени на фильмы и сериалы

Женщины в РФ уделяют просмотру фильмов и сериалов в среднем четыре часа в день. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-платформы KION, которые есть в распоряжении ТАСС.

© Freepik

«Ко Дню матери аналитики из онлайн-кинотеатра KION изучили, что смотрят российские женщины, как меняются их привычки в зависимости от возраста, какие проекты чаще всего попадают в повторные просмотры. В среднем женщины смотрят контент по четыре часа в день, а самая активная аудитория в возрасте от 25 до 34 лет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самым популярным жанром во всех возрастных группах остается комедия, однако дальнейшие предпочтения существенно различаются в зависимости от возраста зрительниц. Согласно данным исследования, женщины 25-34 лет после комедий чаще выбирают боевики, затем драму и триллеры. Зрительницы 35-44 лет, наоборот, отдают предпочтение драмам, которые опережают боевики и триллеры. В возрастных категориях 45-54 и 55-64 лет второе место вновь занимает драма, а у женщин старше 65 лет в тройку лидеров возвращается боевик.

Отмечается, что в выходные женщины смотрят контент значительно активнее: объем потребления возрастает примерно на 40% по сравнению с буднями. Среди проектов, к которым женщины чаще всего возвращаются, лидируют современные сериалы с яркими героями: "Виноград", "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, "Почка" с Любовью Аксеновой, "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским, "Первый номер" с Евгением Цыгановым, а также детективная драма "Тайга", особенно популярная у зрительниц старше 45 лет.

В пресс-службе подчеркивают, что драма "Виноград" стала абсолютным лидером среди женщин старше 35 лет, тогда как молодая аудитория чаще пересматривает "Жизнь по вызову" и "Почку", где поднимаются темы самоопределения и семейных отношений.