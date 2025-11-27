В Сети появился фрагмент комедии «Эльф и украденное Рождество»

Сегодня на российские экраны выходит новогодняя анимационная комедия "Эльф и украденное Рождество". По этому случаю "Экспонента Фильм" поделилась эксклюзивным фрагментом мультфильма.

"Эльф и украденное Рождество" подарили зрителям создатели таких проектов, как "Дерево желаний", "Ленивая семейка" , "Пушистые спасатели", "Страшилка и тайна города света" и "Рок Дог".

Мультфильм расскажет про Эльфа Йо-Йо, который с детства мечтал работать на заводе Санты. Он попал на производство подарков, исполнив свою мечту, но увидел, что механизм полностью автоматизирован, а дух Рождества исчез. К тому же сам Санта отошел от дел и где-то скрывается.

Однажды злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода, угрожая сорвать праздник и уничтожить Санту. Отважному эльфу Йо-Йо предстоит собрать команду друзей и отправиться на поиски Санты, чтобы спасти Рождество.

В опубликованном фрагменте зрители познакомятся с главным героем эльфом Йо-Йо, который впервые пришел в мастерскую Санты.

"Эльф и украденное Рождество" - проект совместного производства Германии, Индии, США. В кино с 27 ноября.