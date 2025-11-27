Драма «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс вышла в России

Сегодня в России состоялась официальная премьера драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Фильм доступен в официальном дубляже.

Лента основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм рассказывает историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 75% свежести.