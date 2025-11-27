Кинокритиков впечатлил пятый сезон «Очень странных дел»

27 ноября состоялась премьера пятого сезона «Очень странных дел» — для просмотра стали доступны сразу четыре эпизода из восьми. Критики уже ознакомились с новыми сериями и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 86% журналистов рекомендуют пятый сезон к просмотру. Они называют продолжение отличным фундаментом для грядущих событий, которое напоминает, почему зрители когда-то влюбились в сериал. Однако некоторым критикам не понравился низкий темп повествования, напоминающий вступительные серии четвёртого сезона.

Что пишут критики о пятом сезоне «Очень странных дел»

Просто совершенство для фанатов! Невероятная завязка сезона, которая заставляет меня с нетерпением ждать продолжения. Понравились решения героев, понравились сюрпризы, и, конечно же, я очень жду следующих серий.

Первые эпизоды новых «Очень странных дел» не просто готовят почву для решающей схватки — они напоминают нам, почему сериал «Очень странные дела» вообще нас так зацепил.

Это классика приключений из 1980-х в их лучшем смысле: дети умнее взрослых, море юмора и удивительно много душевных сцен. Я проглотил четыре серии — пожалуйста, ещё.

Не только Хокинс чувствует себя оторванным от мира. Сам сериал «Очень странные дела» заперт в безвоздушном, непроницаемом пузыре из застоявшихся персонажей и запутанной истории.

Как и многие недавние сериалы, «Очень странные дела» как будто написаны для аудитории, которая смотрит шоу вполглаза. Такой подход в конечном итоге делает хуже самым преданным фанатам.

Премьера следующих трёх эпизодов состоится ночью 26 декабря, а большой финал можно будет посмотреть 1 января.