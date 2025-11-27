Когда выйдет фильм «Хозяйка Нейросети»

Первый канал представил тизер первого совместного проекта — новогоднего музыкального фильма "Хозяйка Нейросети". Это сказочная история о том, что может произойти, если в канун Нового года скрыться от праздничной суеты в виртуальном мире.

В проекте приняли участие самые яркие герои современной поп-культуры: Zivert, Лев Зулькарнаев, Валя Карнавал, Александр Баширов, Ваня Дмитриенко, Прохор Шаляпин, Toxi$, Ay Yola, Слава Бустер, Моя Мишель, Beautiful Boys, а также Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем "Золотое Кольцо". Хореографом проекта стал Владимир Варнава, поставивший танцевальные номера для нового фильма "Буратино" и сериала "Балет".

Краткий синопсис новинки таков: Оказывается, у нейросети есть своя… Хозяйка (Zivert). И она очень хочет жить как все люди: иметь семью и устраивать праздники. Правда, помочь ей с этим может только человек — настоящий мастер своего дела — хакер и стример Данила (Лев Зулькарнаев), которому как раз мир людей ужасно надоел. Так, в канун Нового года Данила оказывается в мире Нейросети, а Хозяйка Нейросети — в мире людей.

Zivert, певица, исполнительница главной роли, рассказывает:

«Актерский опыт — еще один пункт в моей карте желаний, напротив которого я смело ставлю галочку под конец этого года. Это моя вторая работа в кино в 2025 году, и я сильно рада этим новым маленьким шагам. Здесь сразу сложилось все: и роль, и каст, и команда, не говоря уже о сценарии, который меня сразу зацепил, поэтому без долгих раздумий я согласилась на эту авантюру. Хозяйка Нейросети, которую мне предложили сыграть, постепенно учится быть человеком. Она открывает в себе способность чувствовать, любить, быть живой. Ее история - метафора того, как современный мир, погружаясь в цифру, теряет свою человеческую идентичность, живую суть. Эта сказка однозначно станет настоящим новогодним подарком для всех, кто верит в силу настоящих чувств. Добрая история о том, что даже самое холодное сердце способно оттаять и наполниться любовью. Именно такая магия, по-моему, становится тем чудом, которое мы каждый раз так ждем в канун Нового года».

Софья Эрнст — продюсер, шоураннер проекта. Продюсирует совместно с Алексеем Киселевым. И это первый полнометражный фильм режиссера Алины Насибуллиной, первый музыкальный фильм в фильмографии оператора Станислава Юдакова.

Остается ждать подробностей про дату и время выхода фильма на Первом канале. Отметим, что у новогоднего фильма ТНТ по мотивам советских фильмов про Шурика появился в новогоднем эфире серьезный конкурент.