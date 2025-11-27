Состоялась премьера криминального сериала «Жар» с Марком Эйдельштейном

27 ноября состоялась премьера сериала «Жар» с Марком Эйдельштейном. Все девять эпизодов криминального шоу уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».

«Жар» рассказывает историю самовлюблённого шеф-повара Марка, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в тяжёлом положении, он берёт в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В поисках инвестиций герои оказываются в должниках у сербской мафии, и теперь им необходимо защитить себя и своих близких.

Главные роли в сериале сыграли Даниил Воробьёв («Август»), Марк Эйдельштейн («Анора»), Аня Чиповская («Хоккейные папы») и Анастасия Микульчина («Серебряный бор»). Режиссёром выступил Артём Аксёненко («Жить жизнь»).