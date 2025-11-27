В онлайн-прокат вышла драма «СВОИ»

В онлайн-кинотеатрах Первого канала, KION и PREMIER стартовал показ основанного на реальных событиях сериала "СВОИ" — первого художественного фильма о масштабной гуманитарной катастрофе, сложившейся во время освобождения Мариуполя в начале проведения специальной военной операции, и о волонтерах, которые участвовали в спасении мирных граждан, рискуя собственной жизнью. Фильм снят кинокомпанией BBG при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), Первого канала и контент-студии "Юг.Кино".

Весной 2022 года украинская армия использовала население Мариуполя и близлежащих поселков в качестве живого щита, заперев в городе десятки тысяч человек. В картине впервые рассказана история волонтеров, которые, рискуя своей жизнью, участвовали в спасении мирных граждан. Главные герои — собирательные образы реальных людей, под огнем противника вывозивших тех, кто остался без еды, воды, лекарств и связи.

В центре сюжета сериала — донецкий волонтер Николай Соловьев (Александр Бухаров) по прозвищу Зоркий. Вместе со своим 18-летним сыном Пашей (Максим Сапрыкин) и друзьями из автоклуба он помогает мариупольским беженцам в первые дни СВО. Укрываясь от вражеской боевой техники, вывезти людей по разбитым проселочным дорогам можно было только на джипах. В одной из таких спасательных операций Павел попадает под обстрел и пропадает без вести. Николай вынужден разрываться между поисками единственного сына и помощью тем, кто остался в прифронтовой зоне.

В это же время в уже обстреливаемом украинской армией Мариуполе находится друг детства Зоркого — Василий Шухов (Марат Башаров). Он не успел покинуть город со своей 7-летней дочерью Василисой (Алиса Прохорова) до начала боев, но отказался от помощи друга и предложения забрать его, считая того "агрессором" с "новой родиной". Пытаясь спастись, Шухов решает уходить из города пешком, но в пути его дочь ранит снайпер ВСУ.

Судьба сводит главных героев в преддверии начала блокады города и масштабной артподготовки. Двое некогда близких друзей предстают перед тяжелым выбором: успеть спасти собственного ребенка или ребенка друга…

Интересные факты

Проект "СВОИ" вдохновлен историей волонтеров, а прототипами главных героев являются реальные люди: Александр Герасименко (Трёха), Сергей Головащенко (Горец), Михаил Корниевский (Спилберг), Евгений Пожидаев (Зоркий), Z-волонтеры Егор Карпов, Мария Пожидаева, Родион Степанов и другие.

В первые дни СВО, когда множество мирных жителей оказались в "серой зоне" у Мариуполя без возможности эвакуации, команда внедорожного клуба "Донбасс" под руководством Евгения Пожидаева отозвалась на призыв о помощи. Члены клуба, среди которых были автолюбители не только из Донецка, но и из других городов, помогали вывозить людей по весеннему бездорожью на своих джипах, присоединившись к основной группе волонтеров со всей страны. Их деятельность координировалась администрацией главы ДНР, где работал Родион Степанов. Он лично возглавлял каждый выезд и руководил процессом на местах.

Мария и Евгений Пожидаевы встретились в самом начале проведения специальной военной операции и со временем поженились.

В сериале показан обстрел моста, который имел место в марте 2022 года, когда мирные люди пытались самостоятельно выехать из Мариуполя. Длинная колонна машин ожидала проверки со стороны специальных служб, и в это время ее начали обстреливать украинские вооруженные силы, что привело к большому количеству пострадавших.

Съемки картины проходили в самом Мариуполе, а также в Донецке и Таганроге.