Впервые названы лауреаты кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

В четверг, 27 ноября, впервые вручена кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Торжественная церемония состоялась в "Мастерской 12" Никиты Михалкова. Лауреатов назвала Евразийская академия кинематографических искусств, учрежденная в этом году министерством культуры и Российским фондом культуры.

© Российская Газета

Накануне церемонии о новой кинопремии рассказали помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков и гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина.

В Евразийскую киноакадемию вошли деятели из более чем 20 стран, от Китая и Индии до Ирана и Турции. А на саму премию выдвинуты 5 фильмов из Кыргызстана, 4 - из Ирана, 3 работы из Китая… Среди стран-участниц - Индонезия, Сербия, ЮАР - в общем, за каждым фильмом стоят свои национальные традиции и архетипические сюжеты. Всего участие в "Бриллиантовой бабочке" принимают 34 картины. Разброс у фильмов-номинантов просто огромный - от белорусского исторического фэнтези "Черный замок" Кирилла Кузьмина до вьетнамской военной драмы "Туннели - Солнце во тьме" Буй Тхак Тюена.

Россия в конкурсном списке премии представлена картиной режиссера Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки". Главные роли - двух супругов-интеллигентов из Петербурга - исполнили народная артистка Светлана Крючкова и кинодраматург, режиссер, сценарист, художник и актер Александр Адабашьян. По сюжету в доме супругов царит понимание и любовь, звучат стихи - за этим теплом, спокойствием и мудростью к ним приходят самые разные гости…

Создатели южноафриканского фильма "Творческий отпуск" сконцентрировались на непростых отношениях матери и повзрослевшей дочери-трудоголички. Иранская кинолента "Прошепчи мое имя" обращается к теме отцов и детей - героями здесь стали 16-летняя Зиба, уехавшая от матери, и отец, который сбежал к дочери из психбольницы. Продюсер фильма Милад Садрамели рассказывает, что в Иране киноиндустрия сейчас переживает феноменальный подъем - за год в стране создается более 100 фильмов, а сам Иран недавно вошел в двадцатку крупнейших стран по производству кино: "Для нас кино - это культурный продукт, который позволяет построить мост между народами. Сеть кинопроизводства сегодня стала гораздо сложнее, чем раньше, поэтому для Ирана очень важно сотрудничество со всеми странами Евразийской киноакадемии. Это прекрасная возможность познакомить зрителей по всему миру с иранским кино и привлечь инвестиции. Кинематограф - это не только количество и статистика, это обмен культурой".

Собственно идея новой премии появилась у Никиты Михалкова еще в 2022 году. Режиссер считает, что сейчас наша альтернатива "Оскару" становится все нужнее и актуальнее: меняются общемировые ценности, все сложнее защищать права религии, подлинной национальной культуры: "Идея эта родилась три года назад. Меня стала раздражать тенденция, которая возникла в современном кинематографе, которая связана с очень мощным идеалогическим давлением - например, когда русская картина может попасть на большие фестивали, только если она отрицательно говорит о своей стране и о своей культуре".

Действительно, премия "Бриллиантовая бабочка" призвана укрепить межкультурные связи между Россией и другими странами, а еще - отметить те работы, которые соответствуют нашим традиционным ценностям. Это и есть одна из задач кинопремии: мир искусства не может быть однополярным. Девиз Евразийской киноакадемии, по словам Михалкова: "Любая правда без любви есть ложь".

"Эта премия нужна не только для кинематографистов, - сказал Никита Сергеевич. - Она нужна тем, кто хочет защищать правду. Сейчас мы остались, наверное, единственной державой, которая стала сопротивляться западным "ценностям" и искать, что мы можем противопоставить западной культуре. Поэтому важно внимание к кинематографистам, которые не являются мейнстримными, и отыскивать общие нравственные ценности, точки соприкосновения в культурах народов Евразии и других континентов".

Владимир Мединский, помощник президента РФ, уточнил: "Премия создавалась не как аналог западных наград, а как самостоятельная. Основное внимание - на то, как использовать силу кинематографа для сохранения настоящих человеческих ценностей, а не на механистическом соблюдении искусственных требований западной конъюнктуры…"

Напомнив слова Ленина о том, что "всякая монополия порождает неизбежно стремление к застою и загниванию", Мединский объяснил: "Оскар" лет десять когда-то разгонялся, набирал свой авторитет. У нас же такой замах - с места в карьер сразу создать некую идейную и содержательную творческую альтернативу. Мы от всей души желаем этой идее успехов, верим, что Евразийская киноакадемия сможет стать конкурентом для Американской киноакадемии, монополизировавшей этот рынок".

У "Бриллиантовой бабочки" 12 номинаций - ключевой и самой важной является награда за "Лучший фильм". Приз за победу эквивалентен одному миллиону долларов. Но триумфатор вечера получил не денежный приз, а огромный якутский бриллиант весом 10 карат.

Во всех остальных одиннадцати номинациях (среди которых "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник") лауреаты получили в награду 11 якутских бриллиантов весом 5 карат - их стоимость эквивалентна 250 тысячам долларов.

Для участников из стран Африки или Латинской Америки, не входящих в Евразийскую академию кинематографистов, предусмотрены специальная награда - они соревнуются в номинации "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство".

Михалков ответил и на вопрос, появится ли когда-нибудь среди номинаций премии специальная - для фильмов, созданных с участием искусственного интеллекта:

"Нам нужно определиться, мы для искусственного интеллекта - или ИИ для нас? Я против того, что мы - для искусственного интеллекта. Более того, я считаю грубейшим нарушением авторского права с помощью искусственного интеллекта "возрождать" облики великих ушедших артистов, давать им тексты, которые они никогда бы в жизни не произнесли, и заставлять их делать то, что они никогда бы не сделали, просто пользуя нашу память и славу".

Кстати, специальные кинопоказы фильмов-номинантов премии пройдут в 12 городах России, а также в Индии и Беларуси. Организаторы премии обещают, что показы будут бесплатны для зрителей, но доступны они по регистрации на сайте "Российского фонда культуры". Начнутся они в Москве, первый сеанс пройдет в кинотеатре "Каро. Октябрь". Дальше в планах - Санкт-Петербург, Новосибирск, Луганск, Нижний Новгород, Петрозаводск и Казань.

Кстати

Статуэтку "Бриллиантовой бабочки" создал художник Юрий Купер. Он говорит, что образ приза - бабочки, присевшей на киноленту, - родился у него случайно, когда бабочка залетела в его собственную мастерскую. Статуэтка весит 650 граммов и инкрустирована 4744 бриллиантами.