Стали известны лауреаты кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

27 ноября в Москве прошла «Бриллиантовая бабочка» — первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии. Главную награду в премии Никиты Михалкова получил китайским фильм «Против течения» режиссёра Сюй Чжэна.

© Чемпионат.com

Лучшим режиссёром признали Горана Радовановича за фильм «Лесной царь», а главные актёрские награды получили россияне Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за игру в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Каждый победитель получил приз в $250 тыс. и статуэтку в виде бабочки, инкрустированную бриллиантами. Лауреат главной премии — «Лучший фильм» — удостоился награды в $1 млн.

Лауреаты премии «Бриллиантовая бабочка» — 2025