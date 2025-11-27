Сколько собрал мультфильм «Зверополис 2» за один день проката

26 ноября состоялась мировая премьера мультфильма «Зверополис 2» — продолжение популярной картины 2016 года. По итогам первого дня лента собрала $39,5 млн за первый день проката в США.

По всему миру сборы «Зверополиса 2» достигли $81 млн, сделав ленту лидером проката. С учётом того, что мультфильму предрекают старт в $500 млн за праздничные выходные, у картины есть все шансы стать самым кассовым фильмом 2025 года.

Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.