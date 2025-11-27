Стало известно, кто сыграет сына Шрека в пятом фильме

Стало известно, кто озвучит сыновей Шрека и Фионы в грядущем мультфильме «Шрек 5». Так, Фергуса и Фаркла сыграют Марселло Эрнандес («Счастливчик Гилмор 2») и Скайлер Гизондо («Супермен»).

© Чемпионат.com

Сюжет грядущей картины пока не известен. Ранее один из инсайдеров сообщал, что фильм расскажет историю Фелиции, дочери Шрека. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря 2026-го, но после опять перенесли — на 30 июня 2027 года.