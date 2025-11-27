Представлен русский тизер продолжения «Клиники» с голосами из MTV

Студия Red Head Sound опубликовала русский тизер продолжения культового сериала «Клиника». В озвучке ролика приняли участие знаменитые актёры дубляжа Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — именно они подарили голоса персонажам оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

© Кадр из тизера

При этом авторы дубляжа пока не заявляли, что полностью озвучат предстоящее продолжение «Клиники». В комментариях пользователи радуются, что хотя бы в тизере услышали знакомые голоса.

Продолжение «Клиники» стартует 25 февраля 2026 года. 10-й сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах.