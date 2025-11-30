Как Энтони Хопкинс стал лучшим злодеем в истории кино

Энтони Хопкинса по праву считают гением перевоплощения и одним из величайших в мире актеров. Он снялся более чем в сотне картин, получил десяток значимых наград и два «Оскара». Сейчас 87-летний актер мало играет в кино, зато активно осваивает соцсети и публикует видео, в которых беспечно танцует и радуется тому, что ему удалось исполнить все свои мечты. Однако испытаниям, выпавшим на долю Хопкинса в юности, мало кто позавидовал бы. В вышедших в начале ноября мемуарах он предельно откровенно поведал о жестокости отца, травле со стороны одноклассников, алкоголизме, провальных попытках обрести семейное счастье и сложных отношениях с единственной дочерью. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, что пережил актер, прежде чем стал тем, кто он есть.

Книга откровений

Мемуары Энтони Хопкинса под названием «Мы справились, парень» («We did Ok, Kid») поступили в продажу 4 ноября 2025 года. По случаю их выхода актер дал несколько интервью, в которых среди прочего подчеркнул, что не написал классическую историю успеха, а попытался проанализировать худшие моменты личной жизни и ужасы алкогольной зависимости. С безжалостной откровенностью он препарировал и травмы детства, которые стали причиной его недоверия к людям и неудач в семейной жизни.

«Я такая же фальшивка, как все остальные. Мы все фальшивки. Все шарлатаны, все испорчены, все лгуны. Я никогда никого не подпускал близко. Конечно, я изображаю теплоту и дружелюбие, но внутри меня всегда было пусто. Никакого сострадания, только небрежность», — Энтони Хопкинс.

В семье не без идиота

В детстве Хопкинс был нерешительным и замкнутым мальчиком из мрачного шахтерского городка, расположенного на юге Уэльса. Мать старалась оградить обожаемого, но нелюдимого сына от серых будней и жестоких нравов уэльской глуши, а его отец Ричард Артур Хопкинс был сторонником суровых методов воспитания.

Он был хозяином небольшой, но вполне успешной пекарни. В мемуарах Хопкинс описал отца как вечно воинственно настроенного человека с нестабильной психикой, у которого эпизоды маниакальной энергичности сменялись депрессивными спадами. Отношения с отцом у будущего актера были непростыми. По воспоминаниям звезды, он не был жестоким, но был жестким человеком.

«Никаких нелепостей, никакого ворчания. Просто продолжай идти дальше. Стой прямо и не жалуйся. Жизнь тяжела. Ну и что? Никогда не сдавайся», — учил сына Ричард Артур Хопкинс.

Хопкинс-старший рассчитывал, что его единственный сын получит хорошее образование, поэтому не воспринимал всерьез его увлечения рисованием и музыкой. Но успехами в учебе, которые были так нужны отцу, Хопкинс-младший похвастаться не мог. Видя, что сын не блещет в школе, отец критиковал его и то и дело повторял:

«В семье не без урода. Только бы ты не подхватил дедовой тяги к виски».

Неудивительно, что, вспоминая юность, актер отзывается о себе не иначе как о «совершенном кретине без мозгов». И он не кокетничает: из-за дислексии он с трудом мог даже определить время по часам, а уж в учебе долгое время был и вовсе безнадежен.

Друзей в школе у мальчика не было. Одноклассники считали его идиотом из-за того, что он плохо читал, и придумали ему обидное прозвище Дамбо (от английского слова dumb, которое переводится как «глупый, тупой» — прим. «Ленты.ру»). Родители же были уверены, что сын просто ленив и недисциплинирован. Когда будущему актеру исполнилось 11 лет, его определили в частную школу-интернат для мальчиков, где учиться оказалось невыносимо. Оттуда Хопкинс сбежал спустя два с половиной года.

«Я паршиво учился в школе, был антисоциальным, и мне было плевать на других детей. Реально плохой ученик». «У меня вообще не было мозгов. Я не знал, что я делал там». «Я был на дне класса по всем предметам и страдал», — Энтони Хопкинс.

Единственной отдушиной для Хопкинса в те годы было искусство. Он самозабвенно играл на фортепьяно, рисовал, а в 10 лет начал ходить в местный театральный кружок. Поначалу тяги к актерству у мальчика не было, но он попробовал и быстро втянулся. Игра стала для него способом доказать что-то одноклассникам, превратившим его школьную жизнь в кошмар.

«Закатайте театр в асфальт»

Школу Хопкинс окончил с горем пополам и в следующие несколько лет подрабатывал то ассистентом на сталелитейном заводе, то помощником кондитера в пекарне отца. В тот период единственными радостями для него были музыка и просмотр фильмов в кинотеатре.

Жизнь Хопкинса изменилась благодаря случайной встрече со звездой Голливуда 1960-х годов Ричардом Бертоном. Артист что-то разглядел в робком юноше и предложил ему попробовать себя в актерской игре. Благодаря совету Бертона Хопкинс наконец осознал, чего на самом деле хочет от жизни: стать богатым и знаменитым и вырваться из Уэльса

К удивлению родителей, Хопкинс выиграл грант на обучение в Уэльском музыкально-драматическом колледже в Кардиффе, в котором блестяще учился, а в 1957 году с отличием сдал выпускные экзамены. Затем, отслужив два года в армии, он перебрался в Лондон и поступил в Королевскую академию драматического искусства.

В 1963 году начинающего актера пригласили стать частью труппы Королевского национального театра. Вскоре по счастливой случайности Хопкинс стал дублером знаменитого актера Лоуренса Оливье: накануне премьеры спектакля «Пляски смерти» Оливье оказался в больнице с острым аппендицитом. Не желая отменять представление, продюсеры предложили талантливому новичку заменить его на сцене. Хопкинс, несмотря на боязнь провала, согласился и блестяще справился с поставленной задачей.

«Оливье сбежал из больницы в одном халате, только чтобы посмотреть премьеру. Он позвонил мне на следующее утро и сказал: "Хорошая работа"», — вспоминал Хопкинс.

Актер признавался: тогда он попросту не мог поверить, что все это происходит с ним

Затем Хопкинс сыграл в спектаклях «Три сестры», «Сцены из провинциальной жизни» и «Как вам это понравится». Вчерашнему дебютанту доставались роли, за которые другие артисты сражались годами. Но театр быстро наскучил ему. Актер начал безбожно пить, дебоширить, ругаться с режиссерами и коллегами по сцене.

В конце концов в 1970 году Хопкинс, разозлившись на критику в свой адрес, покинул труппу. В мемуарах актер признался, что так и не смог по-настоящему полюбить театр, поэтому покинул его без сожалений и сосредоточился на кино.

«Мне плевать на театр с высокой колокольни. Честное слово, не понимаю, почему некоторые относятся к нему так трепетно. На кой черт нам весь этот театр четырехсотлетней давности? Кому он нужен? Закатайте его в асфальт. Подумаешь, беда! Все равно это мертвечина», — Энтони Хопкинс.

Лучший злодей в истории кино

Сниматься в кино Хопкинс начал еще во время работы в театре. Его дебютом стала роль короля Ричарда Львиное Сердце в историческом фильме «Лев зимой» 1968 года. Картина имела грандиозный кассовый и фестивальный успех, получила три «Оскара», в том числе за лучший сценарий и лучшую женскую роль.

Хопкинс остался без номинации, но его заметили критики и голливудские продюсеры, а затем пригласили начинающего актера на кастинг в Лос-Анджелесе. Он не верил, что сможет успешно пройти прослушивание, потому что тогда «слишком много ел, слишком много пил, обленился и каждый вечер просиживал без дела, уставившись в телевизор», но все же решил съездить в США.

В Калифорнии Хопкинс сразу понял, что хочет остаться там жить. Ради этого он сел на жесткую диету, начал активно ходить на кастинги и вскоре получил первую главную роль — в боевике «Когда пробьет восемь склянок». Затем последовали работы в телеэкранизациях «Война и мир» и «Отелло», фильмах «Баунти», «Девушка с Петровки», «Человек-слон», «Горбун из Нотр-Дама», «Триумфальная арка» и еще паре десятков фильмов, многие из которых стали классикой. Однако мировая известность пришла к Хопкинсу в 1990 году после премьеры «Молчания ягнят».

Сценарий культового триллера оказался в руках актера годом ранее. Название будущего фильма навело его на мысль, что ему предлагают сняться в проекте для детей. Но он все же открыл рукопись и, прочитав 10 страниц, понял: перед ним будущий шедевр.

Хопкинс тут же позвонил своему агенту и заявил: "Это лучший персонаж, что я когда-либо видел. Я инстинктивно чувствую, как играть Ганнибала. У меня тоже есть демон внутри»".

В фильме продолжительностью более двух часов герою Хопкинса — серийному убийце-каннибалу Ганнибалу Лектеру — было отведено не более 25 минут экранного времени. Но перевоплощение актера оказалось настолько убедительным, что принесло ему первый «Оскар». А в 2003 году Американский институт киноискусства признал Ганнибала Лектера в исполнении Хопкинса лучшим кинозлодеем всех времен.

270 миллионов долларов собрал в прокате триллер «Молчание ягнят»

После этого Хопкинс снялся в фильмах «Дракула», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Инстинкт», «Перелом», «На грани», «Амистад», «Инстинкт», «Маска Зорро». В промежутках между этими картинами он дважды вернулся к роли Ганнибала. За ними последовали сериал «Мир Дикого Запада», фильмы «Хичкок», «Два папы». А за главную роль в вышедшей в 2020 году драме «Отец» Хопкинс в 83 года получил второй «Оскар».

«Было время, когда я пил все, что льется»

Актер не раз перевоплощался в сложных и противоречивых персонажей с темной аурой и проникал в самую суть образа злодея. Возможно, эта работа так хорошо получалась у Хопкинса, потому что он и сам всю жизнь боролся с внутренними демонами. Он не был ни добряком, ни хорошим семьянином. Он не раз рассказывал, что от отца унаследовал непростой характер, а от деда — алкогольную зависимость, из-за которой его вспыльчивость лишь усиливалась.

Размышляя об истоках пагубного пристрастия к спиртному, Хопкинс пришел к выводу, что начал выпивать, чтобы избавиться от дискомфорта, из-за которого в юности постоянно чувствовал себя одиноким и ничтожным. Он и сам не заметил, как зависимость вышла из-под контроля и едва не разрушила его карьеру.

«Раньше я пил все, что льется, и насквозь прокуривал легкие. Наркотиков я не принимал никогда, но во мне было столько текилы, что я легко могу представить, что такое кислотный трип», — Энтони Хопкинс.

Актер мог запросто позавтракать и пообедать алкоголем, затем выпить пару бокалов в гримерке перед репетицией или спектаклем. В мемуарах он признался, что неоднократно выходил на театральную сцену и снимался пьяным, а также регулярно в полном беспамятстве бесцельно колесил по калифорнийским трассам до рассвета. Только чудом он не угодил в аварию или кого-нибудь не убил.

Пил Хопкинс на протяжении 15 лет, прежде чем заметил проблему. 29 декабря 1975 года, за два дня до 38-летия, он проснулся за рулем своей машины и осознал, что не понимает, где находится.

«Я был пьян и в полубессознательном состоянии вел машину, не понимая, куда еду. Тогда я осознал, что мог кого-то убить — или себя, но мне было все равно. В этот момент я понял, что я алкоголик», — Энтони Хопкинс.

Осознав проблему, Хопкинс твердо решил бросить пить. Он вступил в общество анонимных алкоголиков и после этого никогда не притрагивался к спиртному. Одновременно с этим актер решил бросить курить и похудеть, из-за чего, по его признанию, стал абсолютно невыносим для окружающих.

Не складывалась тогда и личная жизнь Хопкинса, причем во многом именно из-за алкогольной зависимости. Его первой женой в 1966 году стала театральная актриса Петронелла Баркер. Этот брак продлился шесть лет. Но вскоре после свадьбы Хопкинс начал сниматься в США, а Баркер жила в Лондоне. Когда актер все-таки оказывался дома вместе с женой, то выпивал по бутылке текилы в день.

Несмотря на явные проблемы в браке, Баркер в 1968 году родила дочь Эбигейл. Появление ребенка стало началом конца их отношений. Хопкинс явно тяготился необходимостью заботиться о младенце. Актер осознал свою непригодность в качестве отца и больше детей не заводил

В 1969 году Хопкинс в пьяном угаре закрутил роман с помощницей продюсера Дженнифер Линтон и ради нее ушел из семьи. Они сразу же начали жить вместе, но поженились только в 1973 году, когда актер уладил все формальности с разводом. Вскоре после свадьбы пара переехала в Калифорнию.

На годы брака с Линтон пришелся один из самых темных периодов жизни Хопкинса. Его проблемы с алкоголем прогрессировали: к текиле добавилась водка, у него начались галлюцинации и провалы в памяти.

«Мы ходили на ужин, и он заказывал бутылку вина. Мы не успевали съесть и половину, как он заказывал следующую. Если мы ходили на вечеринку, он никогда не хотел возвращаться домой», — рассказывала впоследствии Линтон.

Когда Хопкинс справился с зависимостью, семейная жизнь не стала лучше. На протяжении многих лет он изменял жене, а однажды и вовсе сказал ей, что хочет прогуляться, а сам на пять месяцев уехал жить в дом в горах.

Актер отметил, что жена, скорее всего, знала о его неверности, но долго предпочитала закрывать на это глаза. Спустя 27 лет брака ее терпение лопнуло, супруги развелись. В случившемся Хопкинс винит только себя. Актер до сих пор корит себя за то, что не смог сделать Линтон счастливой, хотя именно она оставалась с ним в самые темные времена, терпела все его выходки и помогла изменить жизнь.

После расставания с женой Хопкинс пережил трудный период, связанный с творческими неудачами, вернувшимся желанием утопить проблемы в алкоголе и запутанными отношениями с женщинами.

«Трезвость спасла мою жизнь, а я все равно чувствовал, будто умираю изнутри. Как такое возможно? Я добился всего, чего хотел. Но было что-то, чего я не понимал», — Энтони Хопкинс.

Будущую третью жену Стеллу Арройяве Хопкинс встретил в 2001 году, когда случайно заглянул в антикварный магазин в Лос-Анджелесе в поисках мебели. Спустя три года они поженились. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, супруги все еще вместе.

«Я не был хорошим мужем и отцом»

Бывшие жены — не единственные, кому Хопкинс причинил боль своей эмоциональной отстраненностью. Свою единственную дочь Эбигейл он видел в последний раз более 20 лет назад. Когда девочка была маленькой, актер не особо интересовался ею и не стремился проводить с ней время.

В 1977 году он попытался сблизиться с Эбигейл, но из этого ничего не вышло. Их встреча вышла неловкой, а дочь так и не смогла простить отца за то, что он ушел из семьи

В 1990-х годах, когда Эбигейл уже было за 30, она сама захотела наладить отношения. Какое-то время дочь и отец были достаточно близки и даже сыграли вместе в двух фильмах — «На исходе дня» и «Страна теней». Однако после 2001 года старые обиды вновь дали о себе знать, и они перестали общаться. Об этом Хопкинс, пожалуй, сожалеет сильнее всего.

Он признает, что невольно обидел Эбигейл, неосторожно ответив на вопрос журналиста о ней. Тогда Хопкинс сказал, что спустя 20 лет молчания не знает, где его дочь находится и чем занимается.

Хопкинс утверждает, что вкладывал в эти слова совсем иной смысл. «Хотя это и не оправдание, для меня те мои слова тогда прозвучали так: "Двигайся дальше! Не стоит плакать! Вперед! Не трать время на прошлое!"» — объяснил он в мемуарах.

***

В юности Хопкинс больше всего на свете хотел быть знаменитым, богатым и успешным. Все его мечты сбылись. Осознав это, актер неожиданно как для самого себя, так и для окружающих, сделался жизнерадостным и более общительным. В 87 лет он ведет социальные сети, анонсирует новые проекты со своим участием, снимает забавные видео и, наконец, выглядит довольным жизнью.