Звезда «Очень странных дел» рассказал, как дружба помогла его персонажу

Актёр Гейтен Матараццо рассказал в интервью, что для Дастина Хендерсона, одного из главной четвёрки в «Очень странных делах», означает Стив и означал Эдди.

Герой отлично дружит со Стивом Харрингтоном и был лучшим другом Эдди Мансона из четвёртого сезона сериала.

Стив помог Дастину обрести уверенность в себе, но Эдди был первым, кто предположил, что ему не обязательно что-то менять в себе, чтобы обрести эту уверенность. У него могли быть свои странные узкоспециализированные интересы, он мог быть закоренелым занудой и показывать средний палец любому, кому это было действительно небезразлично.

Первые четыре серии финального сезона «Очень странных дел» уже доступны, следующие три эпизода выпустят 26 декабря, а финал увидим 1 января 2026-го.