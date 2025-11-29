Какие подвиги российских спортсменов достойны киновоплощений

Фильмы "Легенда №17", "Движение вверх", "Чемпион мира" и другие подобные киноленты повествуют о победах в отечественном спорте, которые остаются в памяти навсегда. Победа сборной СССР над канадцами из Национальной хоккейной лиги в первом матче Суперсерии 1972 года, успех советских баскетболистов в олимпийском финале того же года с американцами, шахматный поединок за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным были и остаются событиями, овеянными не только славой, но и легендами. Было бы интересно поразмышлять о том, по мотивам каких других подлинных историй и побед, связанных с отечественными спортсменами, можно снять кино в будущем.

Хоккейное спасение в финале Олимпиады 2018 года

Золотого гола Кирилла Капризова в овертайме финального хоккейного матча с немцами 25 февраля 2018 года могло и не быть, если бы не шайба Никиты Гусева, сравнявшая тогда счет. Российской стороной была проделана колоссальная работа в плане подготовки хоккеистов к турниру. Ради паузы на Олимпиаду в Континентальной хоккейной лиге беспрецедентно рано начали сезон — в конце августа. В лиге сформировались два базовых клуба сборной — СКА и ЦСКА, и все игроки национальной команды, за исключением вратаря Василия Кошечкина и нападающего Сергея Мозякина, представляли оба армейских клуба. Формировавший тогда сборную глава ее штаба Роман Ротенберг находился и на должности вице-президента клуба из Санкт-Петербурга, главным тренером сборной был возглавлявший СКА Олег Знарок.

Поездка хоккеистов на Игры была под угрозой, так как все российские спортсмены должны были выступать на Олимпиаде без флага и гимна (под названием "Команда олимпийских атлетов России"). В Южную Корею хоккейная команда отправилась после того, как написала письмо президенту России, попросив разрешения на участие в Играх. Олимпиада началась с поражения от словаков, но затем последовали победы, которые вывели россиян в финал. В решающем матче сборная Германии забросила две шайбы в течение трех минут. За две минуты до сирены у россиян удалился Сергей Калинин, спустя минуту Кошечкин уступил место полевому игроку в лице Гусева. Тот не полез в борьбу за шайбу и правильно сделал: он дождался, пока она отскочит к нему и с неудобной руки в касание отправил ее в ворота на последней минуте.

Формирование команды, ситуация вокруг возможного недопуска российских хоккеистов в связи с обвинениями российского спорта в преднамеренном употреблении допинга, борьба Федерации хоккея России за все, что касалось идентичности команды (цвет формы, название команды, даже песня "Дорогой длинною", звучавшая на английском языке после забитых россиянами голов), и, наконец, сюжет финальной игры — все это могло бы стать основой для художественного фильма про историю этой победы. Сценаристы обязательно должны отразить и тот момент, кто принимал решение о выходе Гусева вместо вратаря. Ведь многие склоняются к тому, что то решение принимал не Знарок, а один из его помощников — Алексей Жамнов, с которым через четыре года сборная России снова дошла до финала Олимпиады.

Победители голландцев на Евро

Футбольная сборная России на больших турнирах дважды достигала космических высот. В 2018 году она впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Многие тогда помнят, как в эфире комментатор Владимир Стогниенко после победы в серии по пенальти над испанцами воскликнул в адрес главного тренера Станислава Черчесова:

«Ты просто космос, Стас!»

До Черчесова российские футболисты побывали в космосе 10 годами ранее. В июне 2008 года их заставил в себя поверить голландец Гус Хиддинк, с которым россияне дошли до полуфинала чемпионата Европы в Швейцарии и Австрии. Путь к бронзовым медалям (по регламенту их получают обе команды, проигравшие в своих полуфиналах), получился непростым и заслуживает экранизации. Стоит начать с того, что было немало как сторонников, так и противников прихода Хиддинка, ставшего первым иностранным главным тренером сборной. Команда провела очень непростой отборочный турнир Евро. Можно вспомнить, как после неожиданной ничьей с израильтянами в Москве президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в сердцах произнес фразу о том, что Гус, мол, не волшебник.

Принципиальность и настойчивость голландца по игровым и организационным вопросам (как, например, традиция сбора команды не где-то на базе, а в одной из столичных гостиниц), попытки оградить сборную от излишнего внимания руководства РФС — это только часть историй, которые могли бы быть экранизированы. Добавим еще о том, что сопутствовало ключевому для россиян матчу с англичанами (Хиддинк чуть не отчислил из команды за опоздание на сбор Романа Павлюченко, который потом сделал дубль в "Лужниках"), вера в Андрея Аршавина, пропустившего из-за дисквалификации первый матч финального турнира, разгром в нем от испанцев. И наконец, перипетии самой игры, в которой в сборную России против набравших ход голландцев верил, пожалуй, только сумасшедший. Фильмов о футбольной истории, основанной на реальных событиях такого масштаба, в России еще не снимали.

Золотые прыжки Ласицкене

​В середине 2010-х годов Мария Ласицкене (до замужества — Кучина) была лидером мировых прыжков в высоту. Она пока остается первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира у женщин, победившей на трех турнирах подряд (2015, 2017, 2019). Она многократно побеждала в общем зачете крупнейшего легкоатлетического международного соревнования — "Бриллиантовой лиги" — четыре года подряд с 2017 года и могла бы выигрывать дальше, если бы не отстранение российских легкоатлетов.

Ласицкене при этом могла не стать олимпийской чемпионкой. В 2016 году из-за допингового скандала вокруг отечественного спорта она в числе остальных легкоатлетов была не допущена Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics) до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которую наверняка бы выиграла. К счастью, в 2021 году на Игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, Ласицкене поехала, получив одну из 10 российских квот для легкоатлетов.

Успех в Токио могла перечеркнуть травма, которую спортсменка получила в начале летнего сезона-2021. ​Ее многолетнему тренеру Геннадию Габриляну пришлось форсировать подготовку в условиях дефицита времени. На Олимпиаде она прошла в финал, взяв лишь с третьей попытки необходимую высоту (1,95). В финале уже на первой для себя высоте (1,96) она была на грани вылета, взяв ее также с третьего раза. После чего психологические оковы словно упали с ее плеч. С первой попытки она взяла высоту 2,02, тем самым прибив остальных соперниц, а потом и 2,04.

Сама Ласицкене после соревнований говорила, что не помнила, как все происходило. Зато это помнят все те, кто пристально следил за ней в то время. И должны вспомнить те, кто снимет об уроженке города Прохладный фильм, который она заслуживает.