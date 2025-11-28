Появился трейлер черной комедии «Метод исключения»

4 декабря на российские экраны выходит новая работа культового режиссера "Олдбоя" и "Служанки" Пак Чхан Ука - черная комедия "Метод исключения".

Фильм основан на романе "Топор" Дональда Уэстлейка и рассказывает историю рабочего бумажной фабрики Ман-су, который, столкнувшись с увольнением и безуспешными поисками работы, решает действовать радикально и начинает устранять своих конкурентов.

Это эмоциональная и злободневная история отца семейства, выбитого из привычной колеи жизни в жестоком капиталистическом обществе. Фильм виртуозно сочетает в себе элементы комедии, триллера и драмы, а также трогательную историю любви.

Главные роли в фильме исполнили звезды корейского кино: Ли Бён Хон ("Игра в кальмара") и королева мелодрам Сон Е Джин ("Любовное приземление", "Классика").

Картина, мировая премьера которой состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, получила высокие оценки критиков и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто.