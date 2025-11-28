В фильме «Король и Шут. Навсегда» появятся бременские зомби-музыканты

«Кинопоиск» сообщил, что в фильме «Король и Шут. Навсегда» сыграла музыкальная группа Jane Air. Её участники исполнили роль бременских музыкантов, но в виде нежити.

А ещё Jane Air записали свою интерпретацию песни «Короля и Шута» под названием «Мёртвый анархист», которую можно будет услышать в одной из сцен фильма.

Кадры из фильма

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

По сюжету Горшок похищает Андрея Князева из реальности и вмести они защищают свой сказочный мир от волшебника Некроманта.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернулись Константин Плотников и Влад Коноплёв.