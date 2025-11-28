Создатели «Очень странных дел» рассказали, когда раскроют, что такое Изнанка

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер рассказали, чего стоит ждать от второй половины пятого сезона «Очень странных дел». По их словам, зрители смогут понять, что такое Изнанка в целом.

Братья Даффер хотят, чтобы люди поняли, что представляет собой Изнанка на самом деле — авторы планировали это рассказать «десять лет».

Во второй части мы глубоко погружаемся в Изнанку и объясняем, что она собой представляет. Повторюсь: мы планировали это десять лет, и сейчас пришло время всё раскрыть.

Пятый сезон станет большим финалом для «Очень странных дел». Вторая часть пятого сезона выйдет в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января — его также покажут в кинотеатрах.