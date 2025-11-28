Появился первый тизер продолжения сериала «Клиника»

Появился первый тизер продолжения культового сериала "Клиника". Студия Red Head Sound сделала русскоязычный дубляж ролика - с теми самыми голосами Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной, полюбившимися зрителям, когда сериал шел по MTV.

При этом пока информации о том, что и само продолжение будет озвучено в том же духе, нет.

Новая "Клиника" стартует 25 февраля 2026 года. 10-й сезон будет посвящен повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли и Джуди Рейес.