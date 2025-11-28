Комедия «Родительский дом» с Романом Курцыным выйдет в прокат весной

23 апреля 2026 года в кинотеатрах России выйдет семейная комедия "Родительский дом" от создателей фильма "На деревню дедушке". Главные роли в картине исполнили Полина Максимова и Роман Курцын.

Фильм рассказывает историю стюардессы Даши, которая возвращается в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Как водится, вместо простой сделки ее ждут всякие происшествия, неожиданные встречи и прочая теплая ламповая кутерьма. Даша столкнется с колоритными соседями, упрямым, но обаятельным сыроваром Мишей и его непоседливым племянником.

Режиссеры-постановщики фильма - Макс Максимов и Анна Герт. В картине также снялись Дмитрий Колчин, Вольфганг Черни, Александра Белоглазова, Юлианна Михневич и другие.