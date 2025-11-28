Вышел большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Киностудия «Мельница» опубликовала большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином». Премьера нового проекта по знаменитой богатырской вселенной состоится уже 25 декабря.

Сюжет новой части серии расскажет о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Герои уезжают разбираться с новой проблемой, а на беззащитное княжество тем временем нападает купец Колыван.

«Три богатыря и свет клином» — это 15-й полноценный проект по вселенной «Трёх богатырей». Ранее в 2025 году по франшизе также вышли «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — сборник из трёх серий одноимённого мультсериала.