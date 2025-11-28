Иван Янковский представил в Таиланде будущий фильм от создателей «Фишера»

"Кино морального беспокойства" - так называется будущий фильм Дениса Виленкина - полнометражный дебют режиссера. Картину представили вместе с ним продюсер Сергей Кальварский и актер Иван Янковский. Этот тандем работал ранее над сериалом "Фишер". Также среди продюсеров сериала и нового фильма Наталья Капустина, но она, в отличие от коллег, не смогла приехать в Таиланд, где проходит первый российско-тайский инвестиционный форум. Мероприятие продлилось три дня, и последний из них был посвящен культуре и креативным индустриям. В рамках этого дня и состоялся питчинг кинопроектов, которые могут быть сняты в копродукции России и Таиланда. Фильм "Кино морального беспокойства" - одна из шести представленных на нем картин.

В главной роли с тайской стороны - Тханет Варакулнукрох (Thaneth Warakulnukroh) - тайский актер и певец, автор песен, диджей ... Как нетрудно догадаться, фильм будет музыкальным. Среди авторов сценария , помимо названных Дениса Виленкина, Ивана Янковского, Наталья Капустиной и Сергея Кальварского - киновед Антон Фомочкин. Кстати, и Денис Виленкин работает и как кинокритик. При этом - освоил профессию режиссера.

Иван Янковский сыграет в картине популярного диджея. Он микширует музыку с предсмертными стонами человека, погибшего в автокатастрофе. Аварию он подстроил сам. И находится в поиске новых звуков.

Еще одна картина, представленная на питчинге - "Сама дура. Приключение в Таиланде". Продюсер Анна Шалашина рассказала собравшимся сюжет истории, которую собираются снимать. Две сестры, которые постоянно сорятся, отправляются в Таиланд. Они попали в ловушку скамера, с которым одна из них познакомилась онлайн. Мошенник пообещал девушке романтику, но хочет использовать ее в своих корыстных целях. В итоге за туристками гонится мафия. В главных ролях в картине снимутся Лиза Ищенко, Александр Петров и Полина Гухман - они разыграли веселый киноролик для представления на форуме.

Еще один проект - в России готовят ответ сериалу "Дипломатка". И не сами по себе, а в копродукции с Таиландом. "Очень дипломатический брак" - так называется будущий фильм режиссера Алексея Зотова. Продюсеры - Наталия Клибанова, Аника Галина и Андрей Кондратенко. В главных ролях - (каст мечты) Никита Ефремов, Полина Максимова. А также - Юрий Стоянов, Мария Аронова, Сергей Епишев, Александра Ребенок. И тайский актер, модель и ведущий Теерадей Вонгпуапан.

Это история о том, как в размеренной жизни российского посольства в Таиланде наступили перемены - новым послом назначена женщина. Саша Громова (34) - умная, амбициозная и принципиальная. Она становится главой дипломатической миссии и сразу сталкивается с мужским коллективом, не готовым подчиняться "девчонке".

Ее муж Андрей (35), автор женских романов, неожиданно оказывается в непривычной роли - "мужа посла" - и вынужден учиться выживать в мире, где одно неосторожное слово способно вызвать международный скандал.

Пока Саша борется с укоренившимися стереотипами и недоверием коллег, Андрей лавирует между строгим дипломатическим этикетом и закулисными интригами жен дипломатов. Сохранится ли брак в таких непростых условиях? Проект представила продюсер Аника Галина.

Известный специалист по спецэффектам Арман Яхин в партнерстве с кинорежиссером Ричардом Алессио рассказали на питчинге о своей задумке. Фильм "Буйвол-медведь" - спортивная драма, которая расскажет о закулисной и публичной жизни тех, кто занимается тайским боксом. И Арман, и Ричард - продюсеры фильма, который будет сразу сниматься на английском и тайском языках.

Во время пленарной дискуссии на форуме, посвященной креативным индустриям, представители Минэкономразвития, Москино, Русской Медиа Группы и других корпораций рассказали, как именно можно сделать так, чтобы совместные проекты были реализованы. В диалог с российскими специалистами вступили представители Таиланда.

Справка "РГ"

Российско-таиландский инвестиционный форум на Пхукете собрал представителей 200 компаний из двух стран, которые обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях, внедрение новых цифровых платежных решений и развитие двусторонней торговли. В работе форума приняли участие послы обоих государств, Иван Демченко - Председатель Российско-Тайского делового совета (основной организатор мероприятия, объединяет более 60 организаций), Борис Титов - специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и другие высокопоставленные лица обоих государств. На форуме состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по открытию регионального офиса Женского делового альянса БРИКС в Таиланде. Участники форума обсудили такде форматы сотрудничества в сферах образования и искусственного интеллекта.