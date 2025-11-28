Боярская меняет амплуа: что ждет зрителей в криминальном триллере «Тоннель»

В понедельник, 1 декабря, российские зрители увидят первые четыре серии криминального триллера «Тоннель». Главную роль в картине исполнила Елизавета Боярская. Актриса отошла от привычного амплуа и сыграла неприметную, замученную работой и бытовыми хлопотами женщину. По сюжету героиня неожиданно оказывается один на один против целой банды контрабандистов, которые угрожают убить её мужа. Как отметила режиссёр сериала Флюза Фархшатова, «Тоннель» — в первую очередь психологическая драма и только во вторую — захватывающий детектив.

© RT на русском

Режиссёр картины — Флюза Фархшатова («Спроси Марту», «О чём говорят мужчины: продолжение»). В фильме снимались Сергей Гилёв («Хирург», «Внутри убийцы»), Даниил Страхов («Золотое дно», «Дети Арбата»), Таисья Калинина («Пальма-2», «Трасса»), Мамука Патарава («Дети перемен»), Александр Семчев («День выборов», «Роднина»), Александр Аверин («Противостояние», «Наследники. Дар крови») и другие. Сценарий для фильма написали Анастасия Кузнецова («Чики») и Роман Жигалов, продюсерами стали Теймур Джафаров («Хирург», «Чужие деньги»), Максим Филатов («Эпидемия», «Хрустальный»), Илья Бурец («Алиса в стране чудес», «Солдатская мать»).

Стилистически «Тоннель» близок к скандинавскому нуару. С этим жанром сериал роднит мрачная атмосфера, напряжённая детективная линия, психологичность повествования, а также общий антураж — действие разворачивается в северных заснеженных ландшафтах.

«Нахождение в постоянной интриге»

По сюжету главная героиня Светлана Суворова (Елизавета Боярская) служит офицером таможни на российско-финской границе. У неё безупречная репутация: о неподкупности и принципиальности Светланы знают не только коллеги, но и весь городок, где она живёт с мужем и дочерью-подростком. Впрочем, не все восхищаются этими качествами женщины — у неё немало недоброжелателей среди тех, чьи родственники отправились в тюрьму из-за её рвения и принципиальности.

Рабочие будни Светланы проходят однообразно: днями напролёт она проверяет автомобили и фуры на предмет незадекларированных грузов или досматривает туристов, пересекающих границу. Дома её ждёт непутёвый муж-лудоман Руслан (Сергей Гилёв) и дочь Маша (Таисья Калинина), воспитание которой практически полностью лежит на матери. Руслан неплохой человек, но безответственный и не способный отвечать за последствия своих поступков — решать созданные им проблемы зачастую приходится жене.

Авторы картины постарались подробно показать повседневную жизнь семейства — достаточно типичную и узнаваемую. По сути, героиня является главой семьи: на женщине лежит ответственность и за финансовое благополучие, и за бытовой распорядок — именно мать следит, чтобы уроки были сделаны, смесители в доме починены, а домочадцы питались здоровой пищей. Светлана с самого начала предстаёт как уверенная, сильная личность, поэтому в её последующем перерождении из «мыши» в «рысь» (так её называет один из героев картины) нет ничего неожиданного или странного.

Драматический поворот история приобретает почти сразу: Руслан попадает в беду из-за своей игровой зависимости. Он проигрывает крупную сумму в казино на финской территории и становится заложником в руках преступников. Бандиты начинают шантажировать Светлану — им нужны от неё не деньги, а сотрудничество с контрабандистами, которые переправляют через российско-финскую границу партии алмазов. Светлана оказывается перед непростым выбором.

Кроме того, ей неожиданно становятся известны загадочные обстоятельства жизни её отца, который умер много лет назад и которого она всегда боготворила. Героине предстоит не только противостоять в одиночку целой преступной организации, но также отправиться на поиски правды о собственной семье.

В довершение, в приграничный городок, где живёт и работает Светлана, приезжает подполковник Максим (Даниил Страхов). Он начинает собственное расследование путей, по которым контрабандные алмазы вывозятся за рубеж. Однако применяет такие методы, что зрителю невольно начинает казаться, что Максим сам близок к миру криминала.

Отдельно стоит отметить героя второго плана, Роберта Ухова (Александр Аверин). Бандит и по совместительству владелец хлебопекарного предприятия искренне увлечён обоими своими занятиями — его образ получился особенно колоритным и запоминающимся.

«Я обожаю играть антагонистов. Людей с комплексами, с пороками, с эксцентричностью, с какими-то пограничными эмоциями, на грани слома. В этом категорически интересно копаться, в том, что ими движет и от чего они могут совершать такие поступки, и откуда берут начало их проблемы. Мне нравится настроение, в котором снят сериал «Тоннель». Этот тянущийся клубок, но это не тяжёлая хтонь, это нахождение в постоянной интриге», — отметил Александр Аверин.

«Маленькая женщина»

Роль неприметной таможенницы, которую в детстве обзывали «мышью», заметно отличается от стандартного амплуа Елизаветы Боярской.

«У моей героини Светланы очень интересное развитие от начала и до конца. Мы встречаем её практически гоголевским персонажем, «маленькой женщиной», у которой есть убеждённые представления о том, как всё должно быть устроено дома и на работе. Она такая правильная, порядочная, дотошная, совсем не гибкая, очень ответственная. Светлана убеждена в том, что она всегда во всём права, и в том, что семья у неё счастливая, но это не так — как раз-таки из-за рамок и из-за её жёсткости», — говорит Боярская о своём персонаже.

По мнению актрисы, Светлана по мере развития сюжета раскрывается по-новому, и это обновление характера оказывается ей «впору».

«Она боялась признаться самой себе в том, кто она на самом деле и из чего она состоит. Для меня это история о том, что нужно прислушиваться к себе и не пытаться жить навязанными ценностями, даже если эти ценности навязаны семьёй. Нужно довериться себе и понять, чего именно вы хотите от жизни», — добавляет Боярская.

В свою очередь Сергей Гилёв считает, что «Тоннель» — история о том, «как люди говорят каждый о своём и совсем друг друга не понимают, но каждый думает, что понял сам и поняли его».

«И только зритель со стороны видит всю эту нелепицу», — уверен актёр.

По словам режиссёра Флюзы Фархшатовой, она видит «Тоннель» прежде всего как психологическую драму, которая разворачивается на фоне криминального расследования.