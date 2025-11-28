Четвёртый эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил высочайшую оценку в сериале

27 ноября состоялась премьера пятого сезона сериала «Очень странные дела» — продолжения фантастического шоу от Netflix. Для просмотра уже доступны первые четыре эпизода.

Эпизод «Чародей» из «Очень странных дел» получил высочайшую оценку
Тем временем на агрегаторе IMDb уже сформировались рейтинги новых серий от зрителей. Наивысшую оценку получил четвёртый эпизод под названием «Чародей» — 9,8 баллов из 10. Это самый оценённый эпизод во всём сериале: зрители называют его полноценным фильмом, который идеально завершает первую половину сезона и раскрывает главных героев с новой стороны.

Что пишут зрители о четвёртом эпизоде пятого сезона «Очень странных дел»

Прошло почти 4 часа с тех пор, как я посмотрел четвёртую серию, и я всё ещё потрясён. Этот эпизод (особенно последние 30 минут) был просто безумным.

Этот эпизод — памятник терпению и настойчивости, доказывающий, что хорошие вещи — нет, легендарные вещи — приходят к тем, кто готов подождать. Это мгновенная классика и новый стандарт, по которому будут оценивать все будущие серии.

Этот эпизод был просто потрясающим. Я не понимаю, как они вообще собираются его превзойти в следующих сериях. Красота.

Этот эпизод — один из лучших, что я видел в жизни, он идеален и потрясающий. Я просто хочу дать вам всем совет: не тратьте время зря и включайте этот эпизод прямо сейчас.

Следующие три эпизода пятого сезона «Очень странных дел» выйдут 26 декабря, а большой финал состоится 1 января.

