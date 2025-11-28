Как снимают новый сериал по роману Стругацких с Ярмольником и Матвеевым

Что отличает современные декорации и технологии от тех, что мы видели еще каких-то лет пять назад? Нынче при всем желании не различить декорацию от реальной локации, даже если эта локация из фантастического мира братьев Стругацких. Вот, например, четырехметровая янтарная пирамида, уместившаяся в отдельном павильоне… Ясно как день: это плод фантазии писателей и художников, но выглядит как произведение искусства - будет ошибкой, если киногруппа сериала "Полдень", что сейчас снимается на кинозаводе "Москино", не сдаст пирамиду в какой-нибудь музей.

© Пресс-служба кинозавода "Москино"

Но разберемся сначала с первоисточником. Основой сериала "Полдень" стал всемирно известный роман братьев Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня". Роман написан в 1979 году и с тех пор не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.

По сюжету Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) - прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников. Группа Абалкина исследовала планету Надежда, которая погибла вследствие чудовищного эксперимента, проводимого там Странниками. После контакта с ними Абалкин убивает напарника и летит на Землю, чтобы запустить процесс, подобный тому, что уничтожил Надежду.

До того, как киногруппа начала работать на кинозаводе "Москино", съемки проходили в разных точках Москвы.

"Для нашего проекта нужен был большой объем строительства в павильоне, и именно на территории кинозавода нашелся необходимый по размерам павильон, - объяснила выбор группы Анастасия Сергеева, исполнительный продюсер проекта "Полдень". - Нам также нам нужно было провести съемки в студии XOVP, которая как раз располагаются в "Москино".

В студии виртуального продакшна XOVP сняли немало ключевых сцен. Монохромные пейзажи, черная глина, каменные структуры и сталактиты - все это создано с минимальной нагрузкой на декорации, для имитации поверхности планеты декораторы покрыли полы в павильоне специальными пластинами в форме пазлов, были использованы легкие конструкции и поворотный круг для быстрых перестановок.

Что касается мира планеты Надежда, то он создан в формате Virtual Production.

"В течение нескольких месяцев мы совместными усилиями разрабатывали контент и искали нужные решения, в результате созданные фоны получились впечатляющими!" - рассказала художник-постановщик проекта Дарья Уфимцева.

На кинозаводе для проекта построили кабинет Рудольфа Сикорски.

Что в сухом остатке? Наше и мировое кино переживает сегодня очередную техническую революцию, и даже самый фантастический мир вполне киношникам по зубам. Осталось дождаться, когда пика мастерства достигнут сценарии и режиссерские работы.

Сценарий сериала "Полдень" написала Маруся Трубникова, автор проектов "The Телки" и "Номинация". Режиссером выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком - Генрих Медер, они работали ранее над проектами "Первый номер" и "13 клиническая". "Полдень" создается компанией "Медиаслово", онлайн-кинотеатрами KION и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Релиз сериала ожидается в 2026 году.