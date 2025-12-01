Девять запрещенных во многих странах фильмов

Иногда фильм становится проблемой еще до выхода, иногда — спустя годы. Причины разные — от религиозных протестов до политических конфликтов. «Рамблер» собрал подборку кинолент, которые запретили в некоторых странах.

«Пила 6» (2009)

Запрещали: Испания, Новая Зеландия, Германия

Шестая часть франшизы перешла черту даже для толерантной Европы. Каталония стала первым регионом Испании, который официально отказался выдавать фильму прокатное удостоверение: власти заявили, что сцены насилия «не имеют художественной необходимости».

В Германии кинотеатральный прокат запретили полностью — фильм можно было продавать только на носителях и только после удаления нескольких ключевых сцен. Цензоры вырезали более семи минут. В Новой Зеландии картину допустили лишь в «закрытый прокат»: ее могли показывать только в специализированных залах «для взрослых».

«Последнее искушение Христа» (1988)

Запрещали: Греция, Турция, Мексика, Чили, Сингапур, Филиппины, Южная Корея

Лента Мартина Скорсезе стала одним из крупнейших религиозных скандалов XX века. Основанный на романе Никоса Казандзакиса фильм показывает Христа более «человечным»: сомневающимся, уставшим, испытывающим искушения и фантазии о мирской жизни. Эта трактовка вызвала массовые протесты.

Скорсезе получал угрозы, а студию Universal обвиняли в «распространении ереси». В Греции кинотеатры штурмовали православные активисты, во Франции на показах жгли автомобили и бросали самодельные бомбы. Сингапур ввел бессрочный запрет, действующий до сих пор, а Филиппины разрешили показ только спустя двадцать лет и лишь для ограниченной аудитории.

«Апокалипсис сегодня» (1979)

Запрещали: ЮАР

Антивоенная драма Фрэнсиса Форда Копполы во многих странах стала признанным шедевром, но не в Южной Африке времен апартеида. Власти считали, что изображение военных преступлений и жестокой политики США во Вьетнаме способно «подорвать политический порядок» внутри страны.

Южноафриканские власти сами применяли военную силу против населения и участвовали в вооруженных конфликтах в Африке (Ангола, Намибия). Показ фильма мог спровоцировать действия, которые в ЮАР старались блокировать любой ценой. В итоге картина была запрещена почти десять лет — вплоть до конца 80-х.

«Борат» (2006)

Запрещали: Казахстан, ОАЭ, Иран, Пакистан, Малайзия

Сатира Саши Барона Коэна была задумана как критика западных стереотипов о Востоке, но не все оценили задумку. Показ в Казахстане запретили, заявив, что фильм искажает представление о нации и «позорит государство». Иран объявил картину «неприемлемой», ОАЭ назвали ее «вульгарной и противоречащей исламским нормам».

И все же позже позиция Казахстана смягчилась: правительство даже использовало фразу крылатую фразу из фильма «Very nice!» в туристической рекламе. Запрет, который когда-то был строгим, превратился в мем и инструмент маркетинга.

«Бойцовский клуб» (1999)

Запрещали:

Фильм Дэвида Финчера показали в Китае только через 23 года после премьеры — и в версии, где полностью изменен финал. Взрывы банков и офисов заменили на сухую надпись:

«Органы правопорядка быстро задержали всех преступников. Проект „Разгром“ ликвидирован».

Западные СМИ назвали это «символом китайской цензуры». Под давлением критики Китай вернул оригинальный финал — но только на одной платформе.

«Грязный Гарри» (1971)

Запрещали: Норвегия, Финляндия

В начале 70-х образ «жесткого копа» Клинта Иствуда шокировал Европу. Норвегия запретила прокат фильма на восемь лет — власти считали, что картина «одобряет внесудебное насилие». Реакция Финляндии оказалась еще строже: картину допустили к показу лишь спустя 15 лет, под давлением кинокритиков.

«Калигула» (1979)

Запрещали: Великобритания, Италия, Канада

Фильм одновременно снимали как историческую драму, но продюсер добавил откровенные сцены порнографии уже на этапе монтажа. Запреты на показ «Калигулы» длились десятилетиями:

в Италии лента была уголовно преследуема,

в Канаде показывали только «по спецразрешению»,

в Великобритании фильм приняли только после того, как были вырезаны все откровенные сцены.

«Список Шиндлера» (1993)

Запрещали: Ливан, ОАЭ, Египет, Малайзия

Несмотря на признание, «Оскары» и статус одной из самых значимых картин Стивена Спилберга, фильм оказался в списке запрещенных в арабских странах. Претензии были политическими: власти заявляли, что картина «симпатизирует Израилю». Позже многие государства запреты сняли, но Ливан долгое время запрещал даже покупку дисков.

«Броненосец "Потемкин"» (1925)

Запрещали: Европа

Эйзенштейн снял фильм, который считается одним из важнейших произведений мирового кино. Но в 20–30-е зарубежные правительства видели в нем «прямую угрозу» — революционную пропаганду.

Большинство стран Европы запретили фильм почти на 30 лет: власти опасались, что сцены восстания вдохновят рабочих. Запрет официально сняли только в середине 50-х, когда антикоммунистическая политика смягчилась.

Парадоксально, но факт: чем активнее власти запрещают фильм, тем охотнее его жаждет аудитория. Многие картины из списка стали культовыми, в том числе благодаря скандалам.

