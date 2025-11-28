Гендиректор «Старт Продакшн» поделился впечатлениями о кинопарке «Москино»

Посещение кинопарка «Москино» оставляет яркие впечатления. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор «Старт Продакшн», директор киношколы «Студия 24» Сергей Маевский.

«Впечатления от кинопарка каждый раз очень яркие. Мы были на локациях "Дальневосточный город", "Современная Москва" и многих других, но и увидели недавно построенные, уже введенные в эксплуатацию. Видя, как на глазах вырастает целый киногород, понимаешь, что проект живой и насыщается дополнительными возможностями. И, разумеется, киношникам, как людям творческим, всегда мало, поэтому хочется еще такую декорацию, и такую. В этом смысле понятно, куда развиваться», — сказал Маевский.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство столицы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», киностудия имени Горького (площадки на ул. Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино», передает агентство.