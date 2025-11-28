Джеймс Кэмерон обратился к зрителям перед выходом третьего «Аватара»

Знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон обратился к зрителям перед премьерой фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Постановщик рассказал о важности предстоящего триквела для всей серии.

Кэмерон заявил, что третья часть франшизы создана именно для просмотра на большом экране. Режиссёр назвал новую картину эмоциональной и эпической. Он также поблагодарил зрителей за то, что они следят за историей серии.

«Аватар 3: Пламя и пепел» — это следующая глава в саге, которая представляет собой незабываемое кинематографическое событие, созданное для большого экрана. Это эмоционально мощный и эпический по масштабу фильм. Спасибо, что следите за историей. Не могу дождаться, когда вы отправитесь со мной обратно на Пандору в этом декабре.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов и противостоит главным героям. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.