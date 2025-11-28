Опубликован русский трейлер «Ловушка для кролика»

Портал «Кинопоиск» опубликовал русский трейлер фильма «Ловушка для кролика». Хоррор официально выйдет в российском прокате 29 января.

Сюжет картины рассказывает о молодой паре, которая переезжает жить в изолированную хижину. В один момент они находят волшебное кольцо, из-за которого их начинает преследовать злобный ребёнок.

Главную роль в «Ловушке для кролика» сыграл звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. В фильме также снялись Рози Макьюэн («Чёрное зеркало») и Джейд Крут («Ведьмак»). Режиссёром выступил Брин Чейни («Мориц и дерево»).