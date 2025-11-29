В декабре 2025 года в прокат выходит российская комедия «Волчок», события которой разворачиваются во времена Российской империи. За производство отвечали кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Волчок»: точная дата выхода, актеры и роли, сюжет, трейлер, производство и другие подробности.

«Волчок»: главное

Страна: Россия.

Жанр: приключения, комедия.

Режиссер: Константин Смирнов.

Сценаристы: Вадим Голованов, Ксения Датнова, Алексей Безенков.

Продюсеры: Эльвира Дмитриевская, Сергей Шишкин, Вячеслав Дусмухаметов.

Прокатчик: «Централ Партнершип».

Актеры: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и другие.

Название «Волчок» появилось у фильма не сразу: изначально проект был известен под рабочим название «Борец», затем — «Кулачный».

Дата выхода

Съемки приключенческой комедии начались еще летом 2023-го. Изначально ожидалось, что они не займут много времени и фильм выйдет на экраны уже до конца года. Однако планы изменились: съемки исторической картины завершили в марте 2024-го. Дату премьеры тогда называть не стали, уточнив, что озвучат ее позже.

В мая 2025-го СМИ сообщили, что картина выйдет в прокат в российских кинотеатрах 13 ноября, однако позже премьеру снова отложили. Точная дата релиза стала известна после выхода официального трейлера «Волчка» 2 июня 2025 года.

Фильм «Волчок» выйдет в кинотеатрах 4 декабря 2025 года.

При этом в Нижнем Новгороде, где по сюжету разворачиваются события фильма, уже состоялся предпоказ. Там «Волчка» показали 21 ноября: на премьере присутствовал актер Евгений Ткачук, исполнивший в фильме одну из главных ролей — кулачного бойца Волчка.

Сюжет

События фильма разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев решается на побег из Москвы, спасаясь от собственного дяди. После смерти родителей тот взял его под опеку, но лишь ради того, чтобы завладеть наследством ребенка. Родственник мечтает продать южные земли, которыми раньше владел отец мальчика. Когда Ваня отказывается подписать нужные бумаги, его дядя решает лишить жизни подростка, чтобы самостоятельно распоряжаться его имуществом.

В отчаянной попытке скрыться от убийц и найти защиту, юный аристократ знакомится с неотесанным кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Ваня нанимает его, чтобы тот помог ему добраться до Нижнего Новгорода, где мальчика ждет верный друг покойного отца.

Так начинается опасное путешествие двух совершенно разных людей — утонченного эстета и фантазера Вани и грубоватого, хмурого мужика Волчка, которые с первых минут едва выносят друг друга. Но испытания впереди изменят их обоих.

По словам актрисы Юлии Хлыниной, которая сыграла роль сыщицы Эльзы, «Волчок» получился семейным фильмом, который позволит каждому зрителю найти что-то близкое именно для него. Она отметила, что приключения, драки и поиск справедливости должны понравиться подросткам. А взрослые оценят важные темы, которые поднимает картина — «воспитание, контакт с ребенком и поиск общего языка».

Производство

Фильм снимали в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Ярославской и Нижегородской областях. Одной из основных локаций для съемок стал Рыбинск — его превратили в Нижний Новгород времен Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В самом Нижнем съемки почти не проводились: город выглядит слишком современно для той эпохи.

В Нижнем Новгороде съемок почти не было — в основном снимали в его окрестностях, на природе.

Рыбинск привлек создателей фильма своей атмосферой старинного городка.

«Рыбинск отличается своей декоративностью, оформлением. В городе даже был проект, по которому все вывески были оформлены в стиле XX века. Конечно, для съемок это идеальное место. Декораторам не нужно было ничего рисовать», — отмечал в интервью актер Евгений Ткачук.

Главными локациями для съемок в Рыбинске стали местная Красная площадь, улицы Крестовая и Стоялая, а также Волжская набережная — они перевоплотились благодаря масштабным декорациям. Чтобы добавить аутентичности, в городе построили даже пакгаузы — металлические конструкции, которые устанавливали в Нижнем Новгороде для проведения XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1896 году.

«Если обычно в историческом кино в центре сюжета — аристократические Петербург и Москва, то здесь мы уходим в Поволжье, главную водную артерию страны, в мир всей остальной России: купечества, бурлаков, народных гуляний, промышленного расцвета, технологического прогресса, путешествий по необъятной территории и самое главное – рассказываем о кулачном бое. Это такой истерн по-русски, где много дикого и много о чести», — рассказал режиссер «Волчка» Константин Смирнов.

Местных жителей привлекли к участию в съемках в качестве массовки. В числе требований к потенциальным актерам было отсутствие татуировок на видных местах, лака на ногтях и краски на волосах. Среди мужчин предпочтение отдавали тем, у кого есть бороды или бакенбарды.

По словам Евгения Ткачука, самым сложным в съемках для него были тренировки — обучение боевым искусствам, владение которыми демонстрирует его персонаж. Актер признавался, что его тело оказалось не приспособлено к таким нагрузкам: в некоторых сценах его заменяли дублеры, так как он сам уже не мог двигаться.

Ткачук отметил: в результате тренировок с разными мастерами на экране получилось создать особый стиль Волчка, передавший собирательный образ русского бойца, который «осознал, что можно жить не только для себя, но и во имя тех людей, которых ты любишь, и защищать своим военным искусством».

Актеры

В главных ролях снимались:

Евгений Ткачук («Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон», «Король и Шут») — Волчок;

Юлия Хлынина («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Легенда о Коловрате», «Яга и книга заклинаний») — Эльза;

Марк-Малик Мурашкин («Первый на Олимпе», «Поле чудес», «Соловей против Муромца») — Ваня Огарев.

Также в картине сыграли другие известные актеры: