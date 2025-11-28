Рецензия на начало пятого сезона «Очень странных дел»

Пока без восторгов.

© Чемпионат.com

Когда братья Даффер создавали «Очень странные дела», то не могли подумать, что сериал окажется до безумия популярным. Тогда в их портфолио были провальный фильм и пара эпизодов для проходного сериала, так что продюсеры читали сценарий и крутили у виска. «Вы снимаете страшный сериал про детей, который должны смотреть взрослые? Такое нам не надо», — похожими словами завершался любой диалог.

Братья целеустремлённо били в одну точку и после 15 отказов наконец получили одобрение Netflix. В те времена онлайн-кинотеатр много рисковал, заказывал любые сериалы для разных возрастов и вообще стал объектом насмешек в «Южном парке», где менеджеры покупали любую кинодрянь.

К счастью, «Очень странные дела» оказались не дрянью, а феноменом. Первые четыре сезона закрепились в топах Netflix, а пятый вообще обвалил серверы. В чём секрет? Не только в удачном выборе актёров, которые мгновенно стали звёздами. И не только в визуале, шарме 80-х и концепции, где дети справляются с недетскими проблемами. Одна из важнейших причин в том, что в голове братьев была интересная целостная история. Чего стоит Векна, который появился лишь в четвёртом сезоне, но намёки на него есть и в первом.

Финальный сезон «Очень странных дел» сохранил многие достоинства вроде визуала и баланса между жутью и уютом. Однако есть ощущение, что шоураннеры уже не понимают, как логично и эффектно закрыть персональные арки и историю в целом.

«Очень странные дела»: главное о сериале

Название: «Очень странные дела» (Stranger Things).

Авторы: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви.

Актёры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард и другие.

Дата выхода: 27 ноября 2025 года (1/3 частей сезона).

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: ужасы, фантастика.

Страна: США.

Пятый сезон «Очень странных дел»: где смотреть?

27 ноября в онлайн-кинотеатре Netflix вышли четыре эпизода. Ещё три выйдут 25 декабря. Финал намечен на 31 декабря. Есть официальный российский дубляж.

Очень странное начало конца

У самых популярных сериалов есть особенность: если к финалу в истории нет сокрушительных провалов, то оценки сами по себе растут. Потому что зритель привык к героям, многое с ними пережил и не хочет расставаться. Покажите в финале эпизода всеобщего любимца, по которому многие соскучились, и аудитория придёт в восторг. Внезапно подарите кому-нибудь суперсилы, и все вообще сойдут с ума.

В финале «Очень странных дел» ужасных провалов пока нет, поэтому братья Даффер пользуются народным обожанием. Но если абстрагироваться от популярности сериала, найдутся проблемы. Возможно, дело в прошлом сезоне, где шоураннеры высоко подняли планку, ответили на все вопросы и могли бы завершить любые арки. Поэтому теперь словно думают: куда ещё вести героев? И не всегда находят удачный ответ.

Взять Макс. Кажется, что в прошлом сезоне её история достигла пика. Героиня эпично сбежала от Векны под Running Up That Hill, простила себя и трогательно рискнула жизнью. В тот момент с девушкой можно было попрощаться, однако сценаристы настойчиво возвращают её в игру.

Получается сомнительно — снова хит Кейт Буш и побег от зла, но в этот раз с минимальными драматизмом и влиянием на сюжет. Понятно, что в финале Макс неизбежно выстрелит, однако пока висит вопрос: а зачем она нужна?

Похожая ситуация и с другими героями. К примеру, с Робин, которая изначально была персонажем-функцией, но в этот раз её задачу упростили до «вдохновлять Уилла». Ладно бы это вдохновение было аккуратным, однако оно сводится к фразам в духе «Прими себя» — и Уилл тут же принимает сложные чувства и становится чуть ли не главным персонажем сериала. Развитие настолько стремительное, что задумчиво пожимаешь плечами. Это как в первом квесте натравить героя игры на крысу, а во втором — сразу на всемогущего дракона.

Проблема не в том, что команде не хватает времени, ведь стартовые эпизоды длятся дольше четырёх часов. В прошлом сезоне хронометраж был примерно таким же, но там развитие сохраняло плавность. Если Оди требовалось прокачаться, то она запиралась в лаборатории и упорно тренировалась.

Ощущение, будто события развиваются не исходя из логики мира, а по настроению сценариста. Если он решил, что в этом эпизоде демогоргона можно изранить разбитой винной бутылкой, а потом подмечать, как он истекает кровью, то так и будет. Если надумал, что в этот раз монстру плевать на пулемётный огонь и десяток профессиональных солдат, значит, так и случится.

Возможно, события торопили ради вау-моментов, которыми надо бы наполнить финальный сезон. Вот только на четыре часа найдутся две напряжённые сцены и заключительный эпик. И ни один из этих моментов не вызывает столько же эмоций, как побег Макс, гибель Эдди или кровавые расправы Генри в лаборатории. Основную драму наверняка оставили на завершающие эпизоды, однако смаковать величие хотелось уже сейчас.

Не подумайте, что мне не понравилось начало сезона. Актёры по-прежнему хороши, к визуалу не придраться, герои часто попадают в трудные ситуации и как-то развиваются: Оди становится увереннее, Джим наконец даёт ей свободу, у Векны находится новая таинственная слабость. По этим причинам пятый сезон приятно смотреть, причём залпом. Просто разделить всеобщий восторг не получается.

Пятый сезон «Очень странны дел»: стоит ли смотреть?

Впечатления от начала сезона смешанные. Местами он слишком ровный: команда плавно развивает все арки и впечатляющие моменты подаёт скупо. Местами сценаристы, наоборот, торопятся с прокачкой персонажей или не знают, что с ними делать

При этом ради визуала, актёрской игры и удачных моментов сериал всё равно приятно смотреть. Просто хочется верить, что в следующих эпизодах «Очень странные дела» наконец разгонятся и подарят сильную развязку.

Оценка начала пятого сезона «Очень странных дел» — 7 из 10

Понравилось

Сериал круто выглядит.

Актёрская игра на высоком уровне.

Одновременно жуткая и уютная атмосфера.

Не понравилось