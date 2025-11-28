Фестиваль «Comic Con Игромир» представил вторую часть кинопрограммы

Организаторы фестиваля "Сomic-Con Игромир" представили вторую часть кинопрограммы.

Так, в рамках ивента пройдет презентация сериала "Фурия", основанного на серии комиксов издательства Bubble о шпионке Нике Чайкиной. Режиссером сериала выступает Александр Хант, а оператором - Максим Жуков, который снимал все фильмы кинофраншизы "Майор Гром". Выход проекта запланирован на "Кинопоиске" в 2026 году.

На мероприятии стендап-комик Евгений Чебатков проведет live-интервью с Айваном Эткинсоном, продюсером фильмов Гая Ричи и сооснователем компании Toff Guys, выпустившей "Джентльменов", "Гнев человеческий", "Министерство неджентльменских дел" и "Гангстерленд". Зарубежный гость расскажет о будущем "Ричивёрса", запланированном на следующий год боевике "Вне закона" с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом, а также проведет с аудиторией сессию вопросов и ответов.

Свежая картина по франшизе "Последний богатырь" станет "сольником" о Колобке в исполнении Гарика Харламова. На фесте посетителям будут доступны эксклюзивные материалы по сказке.

Канал 2x2 приготовил для гостей программу студенческих короткометражек от молодых авторов из Школы Дизайна ВШЭ, ВГИКа, Строгановки, УрГАХУ. В кинозале зрители смогут ознакомиться с их работами — от экспериментального мюзикла с пластилином до ретрофутуристической sci-fi драмы.

Мистический анимационный проект "Агент времени: Глава Инду. Фильм" откроет программу кинопоказов в финальный день. Это приквел популярного китайского сериала, собравшего свыше 250 миллионов просмотров на Bilibili.

Заявлено, что на фестивале впервые будут показаны эксклюзивные материалы по экранизации видеоигры Silent Hill 2. О проекте расскажет актер театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев, озвучивший главного героя картины.

В кинозале пройдет показ документального сериала "БДЫЩ!", который позиционируется как первый большой проект об индустрии комиксов в России. Зрителям обещана вдохновляющая история успеха главных участников индустрии.

Ранее была объявлена первая часть кинопрограммы.

Фестивали Сomic-Con и "Игромир" в этом году пройдут совместно после длительного перерыва.

Единое мероприятие состоится в "Тимирязев Центре" в столице с 12 по 14 декабря. Напомним, что ранее фестивали в последний раз в формате офлайн проводились в 2019 году, в онлайне — в 2021-м.