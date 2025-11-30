Какие новинки уже можно посмотреть в Сети

Изучаем теорию заговора, валим лес и строим железную дорогу в США, снимаем чёрно-белое кино во Франции и пытаемся любить в России. Устраиваемся поудобнее на диване и изучаем киноновинки, уже доступные в сети.

© скриншот из фильма «Сны поездов»

Бугония (18+)

Режиссёр: Йоргос Лантимос

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 58 минут

О чём фильм. В пригороде США, в доме среди холмов, живут кузены Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис). У них есть пасека, где они разводят пчёл. Помимо этого они одержимы теориями заговоров. Тедди уверен, что из-за вмешательства пришельцев на Земле погибнет всё живое. Братья считают, что глава биохимической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун) - инопланетянка. Парни похищают женщину. Они намерены заставить её связаться со своим внеземным начальством и таким образом остановить уничтожение планеты. Но к последствиям своих действий кузены оказались совсем не готовы.

Что интересного. "Бугония" - фильм-ремейк на картину Чана Джун-хвана "Спасти зелёную планету" (18+) 2003 года. Режиссёр Йоргос Лантимос является поклонником сериала "Друзья" (18+), поэтому в сцене похищения он надел на своих героев маски с лицом Дженнифер Энистон. Большинство сцен в фильме происходят в доме и подвале. Эти локации были построены с нуля специально для фильма, а съёмки картины проходили на пляже греческого острова Милос в Эгейском море. Кстати, роль Дона стала дебютной для Эйдана Делбиса, который даже не является профессиональным актёром. А сцена, где Эмма Стоун бреется налысо, вполне реальная. Актриса и правда сбрила свои волосы. У операторов была только одна попытка снять это, поэтому они задействовали сразу четыре камеры и долго их настраивали, чтобы в процессе работы не возникло проблем.

Кому не понравится. Тем, кто и без фильмов о захвате Земли инопланетянами постоянно тревожится и боится апокалипсиса.

Сны поездов (18+)

Режиссёр: Клинт Бентли

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 1 час 42 минуты

О чём фильм. Штат Вашингтон, начало 20 века. Лесоруб и железнодорожник Роберт Грейниер (Джоэл Эджертон) вместе с Глэдис (Фелисити Джонс) обосновываются в красивом и уединённом месте рядом с ручьём. Они мечтают построить собственную лесопилку и родить ребёнка. Многие месяцы Роберт проводит вдали от дома, на работе: валит лес, укладывает шпалы и помогает строить мосты. Он наблюдает, какой ценой даются изменения, которые происходят в стране и вокруг него.

Что интересного. Режиссёр Клинт Бентли практически отказался от работы в студии - большинство сцен были сняты в реальных локациях в естественном освещении, без кинопрожекторов. Хижину, в которой жили главные герои, строили четыре раза: дом до пожара, горящая хижина, пепелище и заново отстроенный дом. Команде пришлось осилить ещё одну масштабную стройку для фильма. В нём есть сцена, в которой поезд проезжает по строящемуся мосту. У канадской границы они нашли старый полуразрушенный бревенчатый мост, достроили его так, чтобы в кадре он выглядел ещё в процессе стройки, и пустили по нему локомотив. Пожарная вышка и фюзеляж самолёта тоже были построены с нуля. Но гигантские деревья, которые валили лесорубы, сделаны из пенопласта, потому что передвигать огромные настоящие брёвна для съёмок было сложно и опасно.

Кому не понравится. Любителям экшена, динамичной картинки и ярких монологов. В картине "Сны поездов" простое и медленное повествование, но с прекрасной игрой актёров.

Новая волна (18+)

Режиссёр: Ричард Линклейтер

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.9

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. На дворе 1959 год. В Париже сотрудники французского журнала о кино Cahiers du Cinema снимают свои полнометражные фильмы. Две картины уже снял Шаброль (Антуан Бессон), а "Удары" Франсуа Трюффо (Адриен Руйяр) в Каннах встречают овациями. А вот у молодого кинокритика Жан-Люка Годара (Гийом Марбек) за плечами лишь две короткометражки. Наконец-то он решается на производство своего первого полнометражного фильма. Сценарий он пишет по мотивам заметки из криминальной хроники, деньги на съёмку картины берёт у знакомого продюсера де Боргера (Бруно Дрейфюрст), а своего приятеля - режиссёра Жан-Поля Бельмондо (Обри Даллин) - он приглашает на роль жулика в бегах. В этот момент во Францию переезжает жить восходящая американская звезда Джин Сиберг (Зои Дойч). Жан-Люк предлагает ей роль ненадёжной подружки главного героя в своём фильме. Годар ещё не знает, что стоит у истоков новой волны французского кинематографа.

Что интересного. Актёры, снявшиеся в фильме "Новая волна", дебютанты. Приглашать в каст молодых и пока ещё неизвестных актёров как раз и было в духе новой волны во Франции конца 50-х годов. Режиссёр Ричард Линклейтер в своей картине систематизировал всё, что когда-то было написано и сказано о первом полнометражном фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (16+). Однако это не биография Годара, а лишь подробная история создания одного из важнейших фильмов того времени. Кстати, компания Netflix за право выпустить "Новую волну" на американском рынке заплатила 4 млн долларов. Это самая большая сумма, которую платили за право демонстрировать в США фильм на французском языке.

Кому не понравится. Тем, кто не воспринимает чёрно-белые фильмы, считая, что они давно должны остаться в прошлом. К тому же, картина, скорее, нишевая и понять её смогут лишь ценители авторского кино.

Филателия (18+)

Режиссёр: Наталья Назарова

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 39 минут

О чём фильм. Яна (Алина Ходжеванова) живёт в России в северном городе у моря. Она работает на почте и ждёт возвращение отца, который когда-то уплыл на корабле. Яна умело скрывает от окружающих последствия ДЦП. В скоромной жизни она находит удовольствие в маленьких радостях: коллекционировании марок и прогулках вдоль линии прибоя. Как-то в разгар рабочего дня на почту приходит моряк Пётр (Максим Стоянов). С момента их знакомства жизнь Яны кардинально меняется.

Что интересного. Этот фильм режиссёр Наталья Назарова создала на основе своей короткометражки "Светлячок" (12+). Однако сменила актёров и доработала сюжет. События в фильме происходят летом, но съёмки проходили в Мурманске зимой, когда на улице были сугробы. Светлячки, которые летают в фильме, это диоды на батарейках, позже дорисованные с помощью компьютерной графики. Кстати, второстепенные роли в фильме исполнили не профессиональные актёры, а реальные моряки и филателисты.

Кому не понравится. Тем, кто излишне эмоционален и не готов весь фильм наблюдать, как режиссёр "бьёт" главную героиню по открытым ранам: безнадёжное ожидание отца, особенность развития, хромота, будничная отягощающая рутина жизни. При этом искренность подачи судьбы одного человека не оставляет равнодушным.