Десять причин влюбиться в мультфильм «Рыбка Поньо на утесе»

В 2008 году студия Ghibli выпустила анимационный фильм «Рыбка Поньо на утёсе», режиссёром которого выступил сам Хаяо Миядзаки. Эта работа — очень необычная интерпретация истории о русалочке, герои которой совсем юны, а сюжет не содержит драмы. И всё же картина задевает струны души зрителя. Редакция Тлум.Ру выделила 10 причин, благодаря которым этот мультфильм не может оставить никого равнодушным.

© Кадр из мультфильма

1. Стремление к мечте

Маленькая рыбка Брунгильда смело мчит по волнам навстречу мечте, чтобы стать человеческой девочкой Поньо. Пусть она и наивная, но ещё она отважная, целеустремлённая, а глаза её горят. Глядя на энтузиазм, с которым девочка-рыбка стремится к своим целям, хочется верить, что у неё всё получится, и самому найти что-то такое, ради чего будешь готов бороться до победного.

2. Прекрасные пейзажи

Во всех работах студии Ghibli фоны играют колоссальную роль. В «Рыбка Поньо на утёсе» это и побережье, и морские глубины, и столпотворение кораблей, и заводнённые тропинки острова после потопа, полные доисторических рыб. От этого невероятного зрелища сложно оторваться.

3. Бабушки

Очаровательные старушки, населяющие дом престарелых по соседству с детским садиком малыша Сооскэ, создают множество милых и забавных ситуаций. А ещё они искренне любят мальчика, который часто забегает проведать их и свою маму Рису, работающую сиделкой, и это заставляет зрителя немного растрогаться и тепло улыбнуться.

4. Волшебство

Хоть малышка-Поньо и хочет стать человеком, волшебство является неотъемлемой частью девочки-рыбки и истории в целом. Творят волшебство Морская Богиня и колдун Фудзимото, Поньо разливает живую воду, создавая чудеса, и даже мама Сооскэ немножко колдует, когда готовит ужин для малышей. Всё это невероятно завораживает, заставляя, несмотря на простой сюжет, окунуться в атмосферу сказки.

5. Риса

Мама Сооскэ — искренняя, весёлая, яркая и добрая женщина. Она пользуется уважением горожан, смело бросается на выручку старушкам, чутко поддерживает своего сынишку и легко, без лишних вопросов, с открытым сердцем принимает его подружку Поньо, самую настоящую девочку-рыбку. Риса — идеальный пример замечательной мамы.

6. Колдун Фудзимото и Гранмамаре (Морская Богиня)

Из-за своей ворчливости, Фудзимото кажется злым колдуном, но это не так. Он — заботливый папа для всех своих дочерей, который безразмерно любит их и с трепетом и уважением относится к их маме, стремится создать (или вернуть) лучший мир для своей семьи. А ещё он — напоминание о том, что с опекой и заботой тоже можно переборщить. На его фоне Морская Богиня, принимающая свою дочь и дающая ей свободу выбора, выглядит более отстранённой. Но ими обоими движет любовь, и это заставляет зрителя постараться понять и принять обоих родителей малышки Поньо.

7. Защита природы

Эту бесконечно важную тему создатель «Рыбка Поньо на утёсе» поднимает во всех своих работах. Сооскэ с семьёй живёт в очень живописном месте, но люди заполонили его мусором, и это очень бросается в глаза. Да и колдун Фудзимото стремится вернуть океану доисторический вид как раз по этой причине — он не хочет, чтобы его семья жила в мусоре и грязи, которые неизменно оставляет за собой человек. Лишний раз обращая внимание на загрязнение окружающей среды, Хаяо Миядзаки делает великое дело, заставляя зрителей задуматься и подчёркивая очень актуальную проблему.

8. Смелость и упорство

Сооскэ и Поньо готовы встретиться с опасностями лицом к лицу, даже когда страшно и грустно. Такие маленькие герои показывают себя очень сильными персонажами, ведь сила не в том, чтобы совсем ничего не бояться, а в том, чтобы стремиться к своим целям, принимая и преодолевая свои страхи.

9. Корабли

Любимая тема маэстро анимации Миядзаки — полёты, он часто демонстрирует это в своих историях. Оттого немного удивительно, что корабли, которых очень много в анимационном фильме «Рыбка Поньо на утёсе», так завораживают. Это касается и больших судов, таких как «Коганэймару», на котором ходит в море Коити, отец Сооскэ, так и маленького (а затем и большого) кораблика самого мальчика, и лодок горожан, спасающихся от потопа. Потрясающее зрелище!

10. Любовь и принятие

Для Сооскэ не важно — рыбка ли Поньо, чудаковатый водяной или человеческая девочка. Она — близкое, важное для него создание, она для него — всегда хорошая не смотря ни на что, как и он для неё. Как и вредная бабушка Токи для своих добродушных подружек. Или Коити, не вернувшийся с рейса вовремя, для Сооскэ и Рисы. Дорогие нам люди могут быть разными, они могут ненароком обидеть, или переборщить с заботой, считая, что делают лучше. Стоит поучиться у героев принимать, прощать и любить, и тогда мир вокруг станет немного лучше.

Анимационная лента «Рыбка Поньо на утёсе» — очень простая и добрая история, которая может согреть холодным вечером и подарить по-настоящему солнечное настроение. Интересные обзоры на другие произведения анимации вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте.