Сеть кинотеатров «Москино» расширяется

В Москве открылись четыре новых кинотеатра сети «Москино» в центрах «Место встречи»: «Марс» в Алтуфьевском районе, «Рассвет» в Коптеве, «Эльбрус» в Царицыне и «Нева» в Левобережном. Заммэр Наталья Сергунина сообщила, что в каждом из кинотеатров действуют льготные скидки для определенных категорий граждан.

© Freepik

«Все новые площадки оснащены современной проекционной техникой и звуковой системой. В "Эльбрусе" и "Неве" обустроили по четыре зала, в "Рассвете" и "Марсе" — по пять. Кинотеатры работают ежедневно с 10:00 до 22:00», — рассказала Сергунина.

В ближайшие дни посетители смогут увидеть отечественные фильмы «Горыныч», «Алиса в Стране чудес» и «Письмо Деду Морозу». В дальнейшем для новых площадок планируется разработка специальных программ с киноклубами и ретроспективными показами, которые расширят репертуар.

Сеть «Москино» насчитывает около 20 кинотеатров, где регулярно проводятся сеансы, а также встречи с известными актерами, режиссерами и киноведами.

